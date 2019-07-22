"Тоттенхэм" приблизился к покупке Райана Сессеньона

Райан Сессеньон "Тоттенхэм" совершил прорыв в переговорах о приобретении вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона.

Напомним, "шпоры" охотятся за Сессеньоном с прошлого лета, но тогда "дачники" только вышли в Премьер-Лигу, и Райан решил не спешить со сменой клуба.

Теперь "Фулхэм" вернулся в Чемпионшип, а у Сессеньона уже пошел заключительный год по действующему контракту, что делает продажу Райана этим летом неизбежной.

Несмотря на интерес множества клубов, в том числе зарубежных, к Сессеньону, 19-летный англичанин, судя по всему, продолжит карьеру именно в "Тоттенхэме".

Как сообщает The Telegraph, "шпоры" совершили прорыв в переговорах с "дачниками" и теперь собираются заплатить около 20 миллионов фунтов за Райана, место которому в команде Маурисио Почеттино должен освободить Данни Роуз, фактически выставленный на трансфер.


Метки Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 14:00

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  1. anabanana94 22.07.2019 14:17 # anabanana94
    эх не знаю, не знаю, не хочу чтоб уходил Роуз.. А по поводу этого сопляка все туманно.

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