"Тоттенхэм" приблизился к покупке Райана Сессеньона

"Тоттенхэм" совершил прорыв в переговорах о приобретении вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона.

Напомним, "шпоры" охотятся за Сессеньоном с прошлого лета, но тогда "дачники" только вышли в Премьер-Лигу, и Райан решил не спешить со сменой клуба.



Теперь "Фулхэм" вернулся в Чемпионшип, а у Сессеньона уже пошел заключительный год по действующему контракту, что делает продажу Райана этим летом неизбежной.



Несмотря на интерес множества клубов, в том числе зарубежных, к Сессеньону, 19-летный англичанин, судя по всему, продолжит карьеру именно в "Тоттенхэме".



Как сообщает The Telegraph, "шпоры" совершили прорыв в переговорах с "дачниками" и теперь собираются заплатить около 20 миллионов фунтов за Райана, место которому в команде Маурисио Почеттино должен освободить Данни Роуз, фактически выставленный на трансфер.