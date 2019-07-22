Абрахэм: "У меня еще не было возможности лучше пробиться в старт "Челси"

Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм считает, что у него еще не было возможности лучше пробиться в стартовый состав "синих".

Заступив на должность главного тренера "Челси" этим летом, Фрэнк Лэмпард сразу же дал понять, что собирается смело доверять молодежи.

21-летний Абрахэм, забивший 26 голов за "Астон Виллу" в прошлом сезоне, видит в этом отличную возможность для себя, особенно в свете ухода Гонсало Игуаина с Альваро Моратой и трансферного запрета, под которым находятся "синие".

"Я нахожусь здесь с шести лет, и у меня еще не было возможности лучше, чтобы засучить рукава и упорно работать для обретения места в стартовом составе такого огромного клуба как "Челси".

"После прихода нового главного тренера все кажется возможным, так что у молодых парней и многих игроков появляется возможность верить".

"Это уже видно по предсезонной подготовке и даже по тренировкам. Наш тренер подходит к нам и разговаривает с нами, он дает инструкции о том, что мы должны делать, чтобы прибавить".

"Всегда хорошо, когда тренер разговаривает с игроками — не только со опытными игрокам, но также с молодежью. Это огромная возможность для нас", — сообщил Абрахэм Sky Sports.


Метки Абрахэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 13:00

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  1. sellman 22.07.2019 14:00 # sellman
    Жиру на минималках. Все задатки стать машиной есть.

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  2. osivori 22.07.2019 13:41 # osivori
    не пробъется

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  3. anabanana94 22.07.2019 13:01 # anabanana94
    Кто это?

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