Абрахэм: "У меня еще не было возможности лучше пробиться в старт "Челси"
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм считает, что у него еще не было возможности лучше пробиться в стартовый состав "синих".
Заступив на должность главного тренера "Челси" этим летом, Фрэнк Лэмпард сразу же дал понять, что собирается смело доверять молодежи.
21-летний Абрахэм, забивший 26 голов за "Астон Виллу" в прошлом сезоне, видит в этом отличную возможность для себя, особенно в свете ухода Гонсало Игуаина с Альваро Моратой и трансферного запрета, под которым находятся "синие".
"Я нахожусь здесь с шести лет, и у меня еще не было возможности лучше, чтобы засучить рукава и упорно работать для обретения места в стартовом составе такого огромного клуба как "Челси".
"После прихода нового главного тренера все кажется возможным, так что у молодых парней и многих игроков появляется возможность верить".
"Это уже видно по предсезонной подготовке и даже по тренировкам. Наш тренер подходит к нам и разговаривает с нами, он дает инструкции о том, что мы должны делать, чтобы прибавить".
"Всегда хорошо, когда тренер разговаривает с игроками — не только со опытными игрокам, но также с молодежью. Это огромная возможность для нас", — сообщил Абрахэм Sky Sports.
22.07.2019 13:00
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Жиру на минималках. Все задатки стать машиной есть.
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не пробъется
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Кто это?
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