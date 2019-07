Светская хроника за понедельник

Гарету Бэйлу готовы платить 1 миллион фунтов в неделю. "Манчестер Сити" выиграл борьбу за "нового Лионеля Месси". "Бавария" переключилась с Лероя Сане на Уилфрида Заху. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Вингеру "Реала" Гарету Бэйлу предложили зарплату в 1 миллион фунтов в неделю в Китае. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не заинтересованы в Бэйле. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" достиг договоренности с "Ювентусом" насчет Жоау Канселу, но купит португальского защитника за 45 млн. фунтов, как только избавится от Данило. (The Times)



"Сити" все еще заинтересован в защитнике "Лестера" Харри Магуайре, но сперва должен избавиться от Николаса Отаменди и Эльякима Мангала. (Daily Mirror)



"Сити" выигрывает борьбу за 18-летнего полузащитника "Велес Сарсфилд" Тьяго Альмаду, оцениваемого в 16 млн. фунтов и называемого "новым Лионелем Месси". (The Sun)



"Ливерпуль" может составить конкуренцию "Барселоне" в борьбе за левого защитника "Аугсбурга" Филиппа Макса стоимостью 18 млн. фунтов. (Daily Express)



Нападающий "Интера" Мауро Икарди отказался перейти в "Арсенал" в обмен на Пьер-Эмерика Обамеянга. (Calciomercato)



Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни договорился с "Ренном". (RMC Sport)



"Арсенал" заинтересован в нападающем "Ювентуса" Мойзе Кине. (Daily Mail)



Защитник "Сент-Этьена" Вильям Салиба пройдет медобследование в "Арсенале" во вторник. (Daily Mirror)



Не сумев переманить вингера "Сити" Лероя Сане, теперь "Бавария" переключилась на Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас". (90mi)



Полузащитник "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо будет стоить "Тоттенхэму" 67 млн. фунтов. (Evening Standard)



Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен переходит в мексиканский "Монтеррей". (Football.London)



"Тоттенхэм" предложил своего защитника Данни Роуза "Барселоне". (Sport)



"Ювентус" — главный претендент на Данни Роуза. (Daily Mirror)



Купить Роуза за 15 млн. фунтов надеется "Ньюкасл". (Daily Star)



Также "Ньюкасл" хочет полузащитника Дуайта Макнила, которого "Бернли" оценивает в 30 млн. фунтов. (The Sun)



Еще одной целью "Ньюкасла" является капитан "Рейнджерс" Джеймс Тавернье. (Daily Mail)



"Челси" отказался продать правого защитника Риса Джеймса в "Кристал Пэлас" за 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Вулверхэмптон" обсуждает покупку нападающего "Милана" Патрика Кутроне стоимостью 23 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Уотфорд" договаривается о покупке сенегальского вингера "Ренна" Исмаилы Сарра стоимостью более 20 млн. фунтов. (Sky Sports)



Другое



Полузащитник "Челси" Нголо Канте, вероятно пропустит старт сезона из-за травмы колена. (The Sun)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер вдвое увеличил физическую нагрузку на своих игроков во время предсезонного периода. (The Times)



У главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа есть секретный аккаунт в твиттере. (Daily Mirror)