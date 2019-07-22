Садио Мане сократит свой отпуск

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане планирует раньше вернуться из отпуска, чтобы подготовиться к старту нового сезона.

Сезон 2018/19 продлился для Мане 11 месяцев и завершился только в минувшую пятницу, когда Садио вместе со сборной Сенегала потерпел поражение в финале Кубка Африки от Алжира.



Изначально на "Энфилде" ожидали, что после столь утомительной кампании Мане возьмет все три положенные недели отдыха, как это сделали Алиссон, Роберто Фирмино и Мохамед Салах, тоже выступавшие за свои сборные этим летом.



Однако в интересах "Ливерпуля" 27-летний сенегалец сократит свои каникулы. Мане все равно пропустит матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" 4 августа, но может вернуться к поединку первого тура Премьер-Лиги против "Норвича" пять дней спустя.



"Теперь мы знаем, что Садио вернется 5 августа и тоже будет готовиться к матчу с "Норвичем".



"Форма парней становится все лучше и лучше. Парни, которым еще предстоит вернуться, тоже должны быть в форме, потому что это очень короткий перерыв. Когда они вернутся, мы сразу будем работать вместе".



"Ты редко играешь в свой лучший футбол в первом туре, однако ты хочешь добиться результата. В Бостоне (поражение 2:1 от "Севильи") нам не хватало шести-восьми игроков, но я не переживаю", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Liverpool Echo.