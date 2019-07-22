Мата: "Думаю, Погба счастлив в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата убежден, что Поль Погба счастлив в команде Оле Гуннара Сульшера.

Этим летом не утихают слухи, сватающие Погба в "Реал" и назад в "Ювентус". В значительной мере в этом виноват сам Поль, а также его агент Мино Райола, сделав несколько провокационных заявлений.



Мата, который сам продлил контракт с "красными дьяволами", уверяет, что его партнер по команде сохраняет позитивный настрой и не выглядит игроком, который сидит на чемоданах.



"Все мы знаем Поля, он великолепный полузащитник. Он очень хороший парень, он очень позитивно настроен и оказывает хорошее влияние на каждого".



"Думаю, он счастлив и делает коллектив еще более сплоченным, однако я не могу говорить за других людей — я говорю за себя".



"Будучи его партнером по команде и другом, я бы хотел, чтобы он остался и был счастлив, потому что он очень хороший игрок для нас", — сообщил Мата Sky Sports.