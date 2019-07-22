Мактоминей: "Я готов регулярно играть в старте за МЮ"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей верит, что он сможет стать игроком стартового состава в предстоящем сезоне.
В минувшем сезоне Мактоминей провел 22 матча за "красных дьяволов", заслужив доверие главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Этим летом "Юнайтед" попрощался с Андером Эррерой, но все еще может купить Бруну Фернандеша из "Спортинга". Вероятный переход дорогостоящего конкурента по позиции не страшит 22-летнего шотландца.
"Независимо от совершаемых приобретений или того, кто играет на твоей позиции, ты должен верить, что тебе по силам играть за "Манчестер Юнайтед". Это я и делал на протяжении двух последних лет. Я всегда верил в себя".
"Я старался упорно тренироваться и всегда хотел дополнительно делать некоторые вещи, которые бы дали мне этот лишний один процент".
"Когда наступает время определяющих матчей вроде "Барселоны" или ПСЖ в Лиге Чемпионов, важно, чтобы ты был готов к ним".
"Я готов регулярно играть в стартовом составе. Это было моей целью два года назад и в прошлом году, так что я всегда был на это нацелен", — цитирует Мактоминея Daily Mirror.
22.07.2019 09:00
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Я готов получать такую же зарплату, как Де Хеа.
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середняк трухлявый, аки макгир
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