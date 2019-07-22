Зинченко: "Плакал, когда ушел Компани"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что расплакался, когда узнал об уходе из клуба капитана Венсана Компани.

Ранее этим летом "горожане" проводили в "Андерлехт" своего легендарного защитника Компани, который отыграл на "Этихад" 11 сезонов. То был очень эмоциональный день и для 22-летнего украинца, хотя он сам находится в "Сити" всего три года.



"Я плакал. Венсан — это настоящая живая легенда, поэтому мне так повезло, что я играл вместе с ним. Сможет ли он однажды стать главным тренером? Да, почему нет? Он сможет, потому что он умнейший парень из всех, кого я знаю".



"Венсан очень мне помог в прошлом сезоне — на поле и за его пределами. Он учил меня игре на позиции левого защитника, а также несколько раз оставался со мной после тренировок".



"Он работал со мной около 40 минут, просто стараясь помочь с мне игрой на свободных пространствах и тем, что я должен делать на своей позиции", — цитирует Зинченко Daily Mirror.