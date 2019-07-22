"Ливерпуль" пока не предлагал Милнеру новый контракт

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал, что клуб не спешит начинать с ним переговоры о новом контракте.

Перебравшись к "красным" из "Манчестер Сити" свободным агентом в 2015 году, сейчас Милнер уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему соглашения.



33-летний англичанин остается важной фигурой для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, однако новой сделки Джеймсу придется подождать.



"Ситуация обстоит так, что мы разговаривали с клубом в прошлом году и спросили их, хотят ли они что-нибудь предпринять. Они ответили, что сейчас не время для этого. С тех пор мы ничего не слышали, так что все без изменений".



"Я лишь могу сосредоточиться на своей игре и делать все от меня зависящее. Что касается моего контракта, то я уже рассказал вам, как все обстоит. Больше я ничего не слышал от клуба", — цитирует Милнера Liverpool Echo.