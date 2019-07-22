"Ливерпуль" пока не предлагал Милнеру новый контракт

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал, что клуб не спешит начинать с ним переговоры о новом контракте.

Перебравшись к "красным" из "Манчестер Сити" свободным агентом в 2015 году, сейчас Милнер уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему соглашения.

33-летний англичанин остается важной фигурой для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, однако новой сделки Джеймсу придется подождать.

"Ситуация обстоит так, что мы разговаривали с клубом в прошлом году и спросили их, хотят ли они что-нибудь предпринять. Они ответили, что сейчас не время для этого. С тех пор мы ничего не слышали, так что все без изменений".

"Я лишь могу сосредоточиться на своей игре и делать все от меня зависящее. Что касается моего контракта, то я уже рассказал вам, как все обстоит. Больше я ничего не слышал от клуба", — цитирует Милнера Liverpool Echo.


Метки контракты, Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 07:00

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  1. liver-red-son 22.07.2019 08:24 # liver-red-son
    Даст фору любым молодым футболистам

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  2. papka-legend 22.07.2019 07:39 # papka-legend
    какая же он машина!

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  3. firmino9 22.07.2019 07:22 # firmino9
    Контракт молодому человеку

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