Робертсон считает Александер-Арнольда лучшим правым защитником в мире

Энди Робертсон считает, что в минувшем сезоне его партнеру по "Ливерпулю" Тренту Александер-Арнольду удалось утвердиться лучшим правым защитником в мире.

Игра фланговых защитников была грозным оружием "Ливерпуля" в минувшем сезоне. Робертсон с Александер-Арнольдом были одинаково хороши и в обороне, и в атаке, благодаря чему "красные" до последнего тура сражались за титул Премьер-Лиги и выиграли Лигу Чемпионов.



На двоих Энди и Трент сделали 29 результативных передач во всех соревнованиях, и Робертсон считает, что его 20-летний визави заслуживает самого лучшего комплимента.



"Трент выдающимся образом играл весь сезон, но в концовке он вышел на другой уровень и стал лучшим правым защитником в мире. В заключительных 10 матчах он был практически нашим самым главным игроком".



"Сколько там мы отдали результативных передач? За 20? Будет тяжело это повторить, но если мы приблизимся к этому показателю, это поможет команде".



"Однако для нас были одинаково важны и "сухие" матчи. Я чувствую, что в финале Лиги Чемпионов мы вдвоем показали максимально зрелую для себя игру. Как только мы повели в счете, мы подумали: "Нужно сохранить ворота на замке, и тогда мы выиграем матч". Так и получилось".



"Ближе к окончанию сезона, мы заметили, что соперники акцентируют свое внимание на том, чтобы мешать нам с Трентом играть в свою игру. Мы должны адаптироваться к этому, но если кто-нибудь так отвлекается на нас с Трентом, это оставляет свободное пространство для других игроков".



"Из-за уровня нашего мастерства соперникам очень сложно сосредоточиться на сдерживании одного или двух игроков. Всегда может проявить себя кто-то другой", — сообщил Робертсон The Telegraph.