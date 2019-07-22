Маунт: "Лэмпард — ролевая модель для меня"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт признался, что Фрэнк Лэмпард является для него не только главным тренером, но и примером для подражания.

Ранее в июле Маунт заключил новый долгосрочный контракт с "Челси", в системе которого он находится с шестилетнего возраста.



В новом сезоне 20-летний англичанин продолжит играть у Лэмпарда, который был его наставником в минувшей кампании в "Дерби", и это очень радует Мейсона.



"Являясь полузащитником и выступая за "Челси", ты, естественно, рассматриваешь его как ролевую модель. Я столь многому научился, работая с ним в прошлом году, а также в этом году".



"Разговаривая с ним день за днем, я понемногу перенимаю вещи из его игры — например, он объясняет мне, как проникать в штрафную площадь. Я учусь у него каждый день, и это прекрасно".



"Вы можете увидеть, что у нас собраны игроки мирового уровня. В данный момент для меня не может быть ничего лучше, чем находиться в этой команде и работать с ними каждый день".



"Твой возраст не имеет значения. Если ты готов, и если тренер думает, что ты достаточно хорош, тогда ты будешь участвовать в матчах", — сообщил Маунт Sky Sports.