Маунт: "Лэмпард — ролевая модель для меня"
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт признался, что Фрэнк Лэмпард является для него не только главным тренером, но и примером для подражания.
Ранее в июле Маунт заключил новый долгосрочный контракт с "Челси", в системе которого он находится с шестилетнего возраста.
В новом сезоне 20-летний англичанин продолжит играть у Лэмпарда, который был его наставником в минувшей кампании в "Дерби", и это очень радует Мейсона.
"Являясь полузащитником и выступая за "Челси", ты, естественно, рассматриваешь его как ролевую модель. Я столь многому научился, работая с ним в прошлом году, а также в этом году".
"Разговаривая с ним день за днем, я понемногу перенимаю вещи из его игры — например, он объясняет мне, как проникать в штрафную площадь. Я учусь у него каждый день, и это прекрасно".
"Вы можете увидеть, что у нас собраны игроки мирового уровня. В данный момент для меня не может быть ничего лучше, чем находиться в этой команде и работать с ними каждый день".
"Твой возраст не имеет значения. Если ты готов, и если тренер думает, что ты достаточно хорош, тогда ты будешь участвовать в матчах", — сообщил Маунт Sky Sports.
22.07.2019 00:05
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