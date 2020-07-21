Джейдон Санчо предсказывает прорыв Брюстера

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо надеется, что в новом сезоне его товарищу Риану Брюстеру удастся ворваться в первую команду "Ливерпуля".

Санчо и Брюстер были частью юношеской сборной Англии U-17, которая в 2017 году выиграла Чемпионат Мира в Индии.



С тех пор Санчо превратился в одну из главных звезд "Боруссии", а Фил Фоден и Каллум Хадсон-Одои, другие члены той команды, успели проявить себя в Премьер-Лиге. Джейдон надеется, что теперь настал черед Брюстера, который возвращается после травмы.



"У меня есть ощущение, что он может совершить этот прорыв. Мне довелось играть вместе с ним, и я знаю, насколько он хорош. Он снится защитникам в кошмарах".



"Он отличный игрок. Мне кажется, он в правильном клубе, он развивается, и он все еще молод. Он прогрессирует, и это самое важное. Просто дайте ему время и будьте терпеливы, и тогда вы увидите. Я играл вместе с ним за сборную, где он забивал много голов, а я ассистировал ему. Нам повезло обладать им", — цитирует Санчо The Telegraph.