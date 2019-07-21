"Селтик" потребовал от "Арсенала" изменить структуру предложения по Тирни

"Селтик" потребовал от "Арсенала" реструктуризовать свое предложение в 25 миллионов фунтов о покупке защитника Кирана Тирни.

Напомним, "канониры" еще в июне предложили 15 млн. фунтов за Тирни, незамедлительно услышав в ответ отказ.



Спустя три недели "Арсенал" улучшил свое предложение по Кирану до 25 млн. фунтов, в которые "Селтик" оценивает свою звезду, однако ответ вновь был отрицательным.



Как стало известно Sky Sports, предложенная "Арсеналом" сумма включала в себя ряд бонусов, некоторые из которых в Глазго сочли нереалистичными. Например, один из бонусов касался попадания "канониров" в Лигу Чемпионов.



"Селтик" хочет, чтобы "Арсенал" упростил свое предложение — чемпионы Шотландии рассчитывают сразу получить за 22-летнего защитника живые деньги, без каких-либо "если".