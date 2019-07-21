Сульшер учтет мнение Кина при выборе нового капитана МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что учтет мнение своего бывшего одноклубника Роя Кина при выборе нового капитана "красных дьяволов".

До старта нового сезона Сульшеру предстоит решить, кому достанется повязка от покинувшего клуб Антонио Валенсии. Фаворитом на роль следующего капитана считается Поль Погба, однако французский полузащитник не скрывает своего желания уйти из Юнайтед".



В сложившейся ситуации Сульшер собирается прибегнуть к совету бывшего капитана "дьяволов" Кина. И хотя Рой позволяет себе открыто критиковать "Юнайтед" в последние годы, с Оле Гуннаром у него по-прежнему отличные отношения.



"Я постоянно общаюсь с Роем и даже заходил к нему в гости на чашечку чая. Я всегда слушаю Роя и его мнения. Я ценю их очень высоко".



"Как-то Рой сказал в своем интервью, что у него много друзей. Но я думаю, мы довольно близки с ним. Мы подружились. Он был великолепным лидером. Я был счастлив от того, что он мой капитан".



"У нас были Роббо (Брайан Робсон), Гари (Невилл), Гиггзи (Райан Гиггз), Кино. Каждый был бы счастлив обладать такими лидерами, но сейчас общество изменилось, и таких игроков особо не осталось. Из "Манчестер Сити" ушел Венсан Компани, и им будет сложно его заменить".



"Как я выберу нового капитана? Есть различные способны это сделать. Это может быть выбор клуба, это может быть выбор игроков. Или я могу поступить как диктатор", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.