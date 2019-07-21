Бэйл выбирает между Пекином и Парижем

Гарет Бэйл У вингера "Реала" Гарета Бэйла есть два варианта продолжения карьеры, однако он едва ли вернется в Премьер-Лигу.

Ранее днем главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает на скорое расставание с Бэйлом, вызвав бурю негодования со стороны агента 30-летнего валлийца Джонатана Барнетта.

На протяжении предыдущих недель и месяцев Гарета сватали в "Манчестер Юнайтед" и назад в "Тоттенхэм", однако следующий клуб Бэйла едва ли будет из Премьер-Лиги.

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, заполучить Бэйла мечтает "Бэйцзин Гоань", готовый сделать Гарета самым высокооплачиваемым игроком в истории китайского футбола.

"Бэйцзин Гоань" выразил готовность платить Бэйлу 600 тысяч фунтов в неделю, которые он имеет в Мадриде, или даже больше. Пока же самым высокооплачиваемым игроком в Китае остается Седрик Бакамбу (свыше 300 тыс. фунтов в неделю).

Примечательно, что Бакамбу выступает как раз за "Бэйцзин Гоань", а интересы Седрика представляет агентство Stellar Group, которое возглавляет Барнетт.

Издание The Independent выходит со своим эксклюзивом, утверждая, что альтернативой переезду в Китай для Бэйла является переход в ПСЖ в обмен на Неймара.

Близкий к Неймару источник располагает информацией, что "Реал" и ПСЖ обсуждают обмен игроками уже две недели. При этом "сливочным" придется добавить к Гарету определенную сумму денег, чтобы заполучить бразильского нападающего.


Метки Бэйл, Бэйцзин Гоань, ПСЖ, Реал

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 19:00

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  1. iceteam 21.07.2019 19:13 # iceteam
    Не дай бог, пуканы у барсуков рванут, что потом во всём интернете, нужно будет вводить чрезвычайную ситуацию. Не дай бог!

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