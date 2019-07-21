Шелви призвал фанатов "Ньюкасла" дать шанс Брюсу

Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви обратился к фанатам своего клуба, призвав дать шанс главному тренеру Стиву Брюсу.

Поклонники "сорок" с огромным разочарованием встретили новость об уходе из клуба обожаемого ими Рафаэля Бенитеса ранее этим летом.



Заступивший на место испанского специалиста Брюс был встречен, мягко говоря, холодно и с чувством недовольства. Однако Шелви призывает не рубить с плеча.



"Рафы здесь больше нет — нам нужно смириться с этим. К нам пришел Стив, и это словно глоток свежего воздуха".



"Фанаты должны дать ему шанс, потому что, думаю, тогда у нас появится возможность проявлять себя неделя за неделей. Если мы будем это делать, причин для жалоб не останется".



"Думаю, Стив честен с тобой. Упорная работа — это все, что он ожидает от тебя. Если ты будешь упорно работать, все будет хорошо. Это нам и нужно", — цитирует Шелви Sky Sports.