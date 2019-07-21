Шелви призвал фанатов "Ньюкасла" дать шанс Брюсу

Джонджо Шелви Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви обратился к фанатам своего клуба, призвав дать шанс главному тренеру Стиву Брюсу.

Поклонники "сорок" с огромным разочарованием встретили новость об уходе из клуба обожаемого ими Рафаэля Бенитеса ранее этим летом.

Заступивший на место испанского специалиста Брюс был встречен, мягко говоря, холодно и с чувством недовольства. Однако Шелви призывает не рубить с плеча.

"Рафы здесь больше нет — нам нужно смириться с этим. К нам пришел Стив, и это словно глоток свежего воздуха".

"Фанаты должны дать ему шанс, потому что, думаю, тогда у нас появится возможность проявлять себя неделя за неделей. Если мы будем это делать, причин для жалоб не останется".

"Думаю, Стив честен с тобой. Упорная работа — это все, что он ожидает от тебя. Если ты будешь упорно работать, все будет хорошо. Это нам и нужно", — цитирует Шелви Sky Sports.


Метки Брюс, Ньюкасл, Шелви

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 18:00

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  1. shearer1 21.07.2019 18:18 # shearer1
    Главное, Шелви сказал что Стив говорит о своих идеях, а Бенитес всё скрывал.
    Джонджо это понравилось.
    С Беней у него всё было втёмную, и это было сложно- добавил он.

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  2. iskander8sg 21.07.2019 18:10 # iskander8sg
    Правильно, кто бы ни пришёл надо уважать человека. Его не зря позвали. Судить можно в конце сезона)

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