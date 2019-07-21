Клубы Премьер-Лиги сохранят свободный доступ к талантам из Европы после Brexit

Премьер-Лига уверена, что Brexit не создаст препятствий английским клубам к приглашению талантливых игроков из Европы.

31 октября Великобритания должна формально покинуть Европейский союз, и ранее существовали опасения, что это станет большим ударом по английским клубам.



Ходили разговоры, что английские клубы потеряют возможность свободно приглашать игроков из европейских стран и будут вынуждены обращаться за разрешениями на работу, как это происходит с футболистами из дальнего зарубежья. Однако Хоум-Офис готов предоставить Премьер-Лиге необходимые гарантии.



"Наши клубы хотят иметь полный доступ к талантам, и это наш приоритет. Думаю, правительство и политики ценят то, что английский футбол в целом и Премьер-Лига в частности дают стране".



"Премьер-Лига — важная составляющая бренда Британии в мире, и я не думаю, что правительство захочет как-либо навредить Премьер-Лиге или сборной Англии".



"Поэтому я уверен, что мы во всем разберемся. В определенный момент мы достигнем договоренности с Хоум-Офис".



"Конечно, никто не знает, когда Brexit состоится на самом деле. Поэтому мы находимся в постоянном диалоге с Хоум-Офис и FA, чтобы убедиться в том, что наши клубы сохранят доступ к талантам из Европы и за ее пределами".



"Я не думаю, что возможен сценарий, при котором Brexit ударит по Премьер-Лиге. Думаю, мы примем необходимые меры, чтобы наши клубы и дальше могли приглашать желаемых игроков из-за рубежа", — цитирует временно исполняющего обязанности исполнительного директора Премьер-Лиги Ричарда Мастерса The Telegraph.