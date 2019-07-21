Ван Дейк: "Ливерпуль" не отступит"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предупредил "Манчестер Сити", что его команда не опустит руки, проиграв борьбу за титул Премьер-Лиги в минувшем сезоне.

В сезоне 2018/19 "красные" сражались за чемпионство до последнего тура, финишировав с рекордными для себя 97 очками. Однако "Сити" все равно оказался на один балл лучше, продлив ожидание "Ливерпулем" своего первого титула в эру Премьер-Лигу.

Эта неудача, уверен Ван Дейк, только придаст "Ливерпулю" мотивации. Одновременно Виргил готов сражаться не только с "Сити", но и с другими командами.

"Это не так, что мы не будем стараться в этом году. Это не так, что мы отступим".

"Это будет очень тяжело, потому что "Сити" станет только сильнее, другие команды тоже станут сильнее, поэтому и мы должны постараться соответствовать этому уровню".

"Мы были расстроены, что упустили титул на самом финише, но лично я сразу же перестал об этом горевать, потому что они были лишь слегка лучше нас".

"Если люди скажут, что мы могли выступить лучше, я думаю, они ошибаются. Мы проиграли лишь один матч за весь сезон. Просто "Сити" был чуть лучше. Мы должны уважать это", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 21.07.2019 16:54 # bezviz
    6лы чет тупо от одной лузерки такие вскукареки слышу, не отступим, не здадимся, до конца ко ко ко

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  2. iceteam 21.07.2019 16:45 # iceteam
    Ван Дейк: Ливерпуль отступит

    Странно было бы, если бы он так сказал, да?)

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  3. superperez101 21.07.2019 16:34 # superperez101
    кейн супер плюху положил с центра поля
    но итак должны были выигрывать
    пенальти чистый на моуре не дали

    второй матч пиздатый
    после бавария реал
    ато смотреть нечего, кубок африки был днина уровня фнл или чемпионата украины

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  4. mancityman 21.07.2019 16:29 # mancityman
    Ван дик: " лузерпук рожден чтобы сосать "

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  5. manutd-20champ 21.07.2019 16:27 # manutd-20champ
    набрать 97 и не стать чемпионами....через годик все уже забудут про 97 очей.

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  6. only--liverpool 21.07.2019 16:04 # only--liverpool
    Лучший.

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