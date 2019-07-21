Ван Дейк: "Ливерпуль" не отступит"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предупредил "Манчестер Сити", что его команда не опустит руки, проиграв борьбу за титул Премьер-Лиги в минувшем сезоне.

В сезоне 2018/19 "красные" сражались за чемпионство до последнего тура, финишировав с рекордными для себя 97 очками. Однако "Сити" все равно оказался на один балл лучше, продлив ожидание "Ливерпулем" своего первого титула в эру Премьер-Лигу.



Эта неудача, уверен Ван Дейк, только придаст "Ливерпулю" мотивации. Одновременно Виргил готов сражаться не только с "Сити", но и с другими командами.



"Это не так, что мы не будем стараться в этом году. Это не так, что мы отступим".



"Это будет очень тяжело, потому что "Сити" станет только сильнее, другие команды тоже станут сильнее, поэтому и мы должны постараться соответствовать этому уровню".



"Мы были расстроены, что упустили титул на самом финише, но лично я сразу же перестал об этом горевать, потому что они были лишь слегка лучше нас".



"Если люди скажут, что мы могли выступить лучше, я думаю, они ошибаются. Мы проиграли лишь один матч за весь сезон. Просто "Сити" был чуть лучше. Мы должны уважать это", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.