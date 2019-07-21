Эдди Нкетиа останется в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объявил, что нападающий Эдди Нкетиа проведет сезон 2019/20 с первой командой.

Накануне вечером против "Фиорентины" Нкетиа отметился дублем и теперь может похвастать тремя голами в трех матчах американского турне "канониров".



Попрощавшись ранее этим летом с Данни Уэлбеком, Эмери готов сделать ставку на 20-летнего англичанина как на дублера для Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта.



"В прошлом сезоне у нас порой возникали моменты, чтобы дать ему шанс, и он очень хорошо себя проявлял. Я могу подтвердить его прогресс, и я хочу, чтобы прогрессировал каждый игрок".



"У него очень хороший настрой, и игроки вроде него нуждаются в опыте, минутах, уверенности. Молодая энергия — это всегда очень важно".



"Нкетиа играет очень хорошо. В декабре прошлого года мы думали, не отправить ли его в аренду в Германию, но решили оставить его с нами, чтобы он тренировался и развивался с нами".



"Мы начали предсезонный период с той же идеей, с которой закончили прошлый сезон. Он останется с нами, а если ты будешь демонстрировать такой прогресс, как демонстрирует он, то непременно будешь иметь шансы играть", — цитирует Эмери Goal.