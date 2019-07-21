"Шеффилд Юнайтед" купил Лиса Муссе из "Борнмута"

Лис Муссе Новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" второй раз за это лето обновил свой трансферный рекорд, укрепив нападение Лисом Муссе из "Борнмута".

Напомним, первым рекордом "клинков" стала покупка полузащитника Люка Фримена у "Куинз Парк Рейнджерс" за 5 миллионов фунтов. На сей раз "Шеффилд Юнайтед" расстался с суммой в два раза больше.

Таким образом, сегодня 23-летний француз заключил с "клинками" контракт до 2022 года. Муссе стал уже пятым новичком команды Криса Уайлдера в это окно после упомянутого Фримена, Каллума Робинсона, Фила Ягиелки и Равеля Моррисона.

В "Борнмуте" Муссе провел три сезона после своего перехода из "Гавра" за 7 млн. фунтов. За эти три сезона Лис сыграл 71 матч, но забил только пять голов.


Метки Борнмут, Муссе, трансферы, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 14:45

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Последние комментарии:




  1. role-playin 21.07.2019 15:08 # role-playin
    Все равно 20 место им гарантировано, могли бы и не тратиться.

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  2. chebrec 21.07.2019 15:03 # chebrec
    Поможет чем сможет а может и не поможет

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