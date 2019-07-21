Агент Бэйла назвал "позорными" комментарии Зидана

Гарет Бэйл Агент Гарета Бэйла назвал "позорными" комментарии главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который фактически выставил валлийского вингера за дверь.

Этим летом "Реал" потратил уже около 270 миллионов фунтов на новичков и вдобавок имеет виды на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который отчаянно хочет поработать со своим соотечественником Зиданом.

Однако "Реал" сможет позволить себе Погба, только если избавиться от ряда игроков, которые не входят в планы Зидана на новый сезон. В первую очередь это касается Бэйла, чья зарплата в Мадриде, по слухам, может достигать 600 тысяч фунтов в неделю.

"Бэйл не играл с "Баварией", потому что он очень близок к уходу. Будем надеяться, он скоро уйдет, это было бы в лучших интересах каждого. Мы работаем над его трансфером в другую команду".

"Ничего личного, но настало время сделать вещи, которые нужно сделать. Я должен принимать решения, нам нужны перемены", — цитирует Зидана Sky Sports.

Агент 30-летнего вингера Джонатан Барнетт не заставил ждать себя с ответом, заверив, что его клиент не поддастся давлению со стороны Зинедина и сам решит свою судьбу.

"Это позор, когда Зидан говорит такие вещи про того, кто сделал столь многое для "Реала". Если и когда Гарет уйдет, это будет в лучших интересах самого Гарета, а не из-за того, что Зидан подталкивает его к уходу", — сообщил Барнетт ESPN.

Добавим, что одним из немногих клубов, которые могут позволить себе Бэйла, является "Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер как раз ориентируется на британских игроков, однако возраст и зарплата Гарета являются помехами к подобному трансферу.


Метки Бэйл, Зидан, Реал

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. farot 21.07.2019 15:29 # farot
    норм ссыт на ублюдка Зидана

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  2. fowler9 21.07.2019 14:47 # fowler9
    Кончилась физика - кончился и Бэйл

    Типикал атлет, а не футболист

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  3. staryi-eblan 21.07.2019 14:46 # staryi-eblan
    В Реале отношение к игрокам даже хуже, чем в Челси.

    Вот такое "прекрасное" отношение получает человек, который принес клубу 2 Лиги Чемпионов в финалах
    (пока Роналду попусту бегал в них)

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  4. gerrard08 21.07.2019 14:19 # gerrard08
    Рм пора перестать витать в облоках и выкинуть его лямов за 30-40 хотя бы

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  5. lst122 21.07.2019 14:15 # lst122
    Бейл без пяти минут Стив Макманаман
    Будет спокойно сидеть на банке и получать денежку по своему опупенному контракту
    А потом свалит куда нить свободным агентом

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  6. role-playin 21.07.2019 14:12 # role-playin
    Да ясно уже, что им еще 3 года его терпеть и еще почти 100лямов зарплаты выложить придется, Бейл на старости уходить с такого теплого места не будет, он уже 100 раз сказал.

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  7. supergogi 21.07.2019 14:12 # supergogi
    как баба пиздит: это я его бросила, а не он меня.

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  8. dallaslp 21.07.2019 14:05 # dallaslp
    усилит любого новичка лиги

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  9. sellman 21.07.2019 14:02 # sellman
    Бейл без пяти минут Мадридский Санчез.
    Он не тащер, результат не делает. Но ЗП получает космическую.
    Норм так Бейл устроился.

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