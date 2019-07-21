Агент Бэйла назвал "позорными" комментарии Зидана

Агент Гарета Бэйла назвал "позорными" комментарии главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который фактически выставил валлийского вингера за дверь.

Этим летом "Реал" потратил уже около 270 миллионов фунтов на новичков и вдобавок имеет виды на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который отчаянно хочет поработать со своим соотечественником Зиданом.



Однако "Реал" сможет позволить себе Погба, только если избавиться от ряда игроков, которые не входят в планы Зидана на новый сезон. В первую очередь это касается Бэйла, чья зарплата в Мадриде, по слухам, может достигать 600 тысяч фунтов в неделю.



"Бэйл не играл с "Баварией", потому что он очень близок к уходу. Будем надеяться, он скоро уйдет, это было бы в лучших интересах каждого. Мы работаем над его трансфером в другую команду".



"Ничего личного, но настало время сделать вещи, которые нужно сделать. Я должен принимать решения, нам нужны перемены", — цитирует Зидана Sky Sports.



Агент 30-летнего вингера Джонатан Барнетт не заставил ждать себя с ответом, заверив, что его клиент не поддастся давлению со стороны Зинедина и сам решит свою судьбу.



"Это позор, когда Зидан говорит такие вещи про того, кто сделал столь многое для "Реала". Если и когда Гарет уйдет, это будет в лучших интересах самого Гарета, а не из-за того, что Зидан подталкивает его к уходу", — сообщил Барнетт ESPN.



Добавим, что одним из немногих клубов, которые могут позволить себе Бэйла, является "Юнайтед". Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер как раз ориентируется на британских игроков, однако возраст и зарплата Гарета являются помехами к подобному трансферу.