Сульшер потребовал от Лингарда прибавить

Джесси Лингард Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от вингера Джесси Лингарда прибавить в новом сезоне.

За полтора последних года — с февраля 2018 — 26-летний Лингард забил за сборную Англии столько же голов, как и за свой клуб в Премьер-Лиге (по четыре).

Сульшер убежден, что Джесси играет ниже своего уровня за "Юнайтед", но готов дать подопечному шанс исправиться.

"В прошлом своими голами в больших матчах Джесси доказал, что может быть ценным игроком. Но, конечно, я собираюсь требовать от него больше".

"Думаю, он первым осознает, что его прошлый сезон не дотягивал до необходимых стандартов. Мы уже разговаривали с ним, и это останется между нами, но я ожидаю большего от него, и он знает, чего я хочу".

"Джесси знает, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед". Временами он принимает одно-два плохих решения, но хороших решений у него больше, чем плохих. Он славный малый", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 13:00

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  1. januzaj00 21.07.2019 13:43 # januzaj00
    > 26
    > он славный малый

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  2. mancunia-planet 21.07.2019 13:27 # mancunia-planet
    В важных матчах играл, уже как основной стал, пора обратно на банку слишком не стабилен, нехуй

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  3. stretfordend 21.07.2019 13:23 # stretfordend
    желательно в другом клубе

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  4. jack-willsher 21.07.2019 13:18 # jack-willsher
    прибавить во флексе

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