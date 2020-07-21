Сульшер потребовал от Лингарда прибавить
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от вингера Джесси Лингарда прибавить в новом сезоне.
За полтора последних года — с февраля 2018 — 26-летний Лингард забил за сборную Англии столько же голов, как и за свой клуб в Премьер-Лиге (по четыре).
Сульшер убежден, что Джесси играет ниже своего уровня за "Юнайтед", но готов дать подопечному шанс исправиться.
"В прошлом своими голами в больших матчах Джесси доказал, что может быть ценным игроком. Но, конечно, я собираюсь требовать от него больше".
"Думаю, он первым осознает, что его прошлый сезон не дотягивал до необходимых стандартов. Мы уже разговаривали с ним, и это останется между нами, но я ожидаю большего от него, и он знает, чего я хочу".
"Джесси знает, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед". Временами он принимает одно-два плохих решения, но хороших решений у него больше, чем плохих. Он славный малый", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
21.07.2019 13:00
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Последние комментарии:
> 26
> он славный малый
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В важных матчах играл, уже как основной стал, пора обратно на банку слишком не стабилен, нехуй
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желательно в другом клубе
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прибавить во флексе
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