Сульшер потребовал от Лингарда прибавить

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от вингера Джесси Лингарда прибавить в новом сезоне.

За полтора последних года — с февраля 2018 — 26-летний Лингард забил за сборную Англии столько же голов, как и за свой клуб в Премьер-Лиге (по четыре).



Сульшер убежден, что Джесси играет ниже своего уровня за "Юнайтед", но готов дать подопечному шанс исправиться.



"В прошлом своими голами в больших матчах Джесси доказал, что может быть ценным игроком. Но, конечно, я собираюсь требовать от него больше".



"Думаю, он первым осознает, что его прошлый сезон не дотягивал до необходимых стандартов. Мы уже разговаривали с ним, и это останется между нами, но я ожидаю большего от него, и он знает, чего я хочу".



"Джесси знает, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед". Временами он принимает одно-два плохих решения, но хороших решений у него больше, чем плохих. Он славный малый", — цитирует Сульшера Daily Mirror.