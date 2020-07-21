Ивоби готов уйти, если "Арсенал" купит Заху

Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби предупредил свой клуб, что, возможно, будет вынужден уйти в случае покупки звезды "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Как известно, Заха не делает секрета из своего желания выступать за "Арсенал", а "канониры" уже сделали одно предложение о его покупке, получив отказ на сумму в 40 миллионов фунтов.



Ожидается, что в скором времени "Арсенал" вернется за Уилфридом, однако приобретение игрока сборной Кот-д'Ивуара может обернуться не только тратой огромных денег, но и потерей 23-летнего Ивоби.



"Я не тот, кто бежит, поджав хвост. Я терпел три года, на протяжении которых мне говорили, что я недостаточно хорош".



"Поэтому я всегда буду стараться доказать, что должен играть в стартовом составе, если у меня будут шансы для этого. Но будет сложно это делать, если придет Заха. Его приход подверг бы меня еще большему давлению".



"Естественно, я получаю удовольствие, когда играю в футбол, а не когда сижу на лавке. Если я перестану играть, у меня не останется выбора, кроме как уйти. Однако я не сдамся без боя — я сражаюсь всю свою жизнь", — сообщил Ивоби The Sun.