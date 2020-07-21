Ивоби готов уйти, если "Арсенал" купит Заху
Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби предупредил свой клуб, что, возможно, будет вынужден уйти в случае покупки звезды "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.
Как известно, Заха не делает секрета из своего желания выступать за "Арсенал", а "канониры" уже сделали одно предложение о его покупке, получив отказ на сумму в 40 миллионов фунтов.
Ожидается, что в скором времени "Арсенал" вернется за Уилфридом, однако приобретение игрока сборной Кот-д'Ивуара может обернуться не только тратой огромных денег, но и потерей 23-летнего Ивоби.
"Я не тот, кто бежит, поджав хвост. Я терпел три года, на протяжении которых мне говорили, что я недостаточно хорош".
"Поэтому я всегда буду стараться доказать, что должен играть в стартовом составе, если у меня будут шансы для этого. Но будет сложно это делать, если придет Заха. Его приход подверг бы меня еще большему давлению".
"Естественно, я получаю удовольствие, когда играю в футбол, а не когда сижу на лавке. Если я перестану играть, у меня не останется выбора, кроме как уйти. Однако я не сдамся без боя — я сражаюсь всю свою жизнь", — сообщил Ивоби The Sun.
21.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
Надо играть за клуб, как за сборную, тогда всё будет хорошо
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"Его приход подверг бы меня еще большему давлению"
ой бедняжка.. щас заплачу.
Ивоби, ты не ТОП, в отличии от Захи, но ты должен работать над собой, чтобы им наконец стать, есть все задатки. Но Ивоби - это по сути клон Жиру, только более молодой и на другой позиции. А в чём? Так это в том, что Ивоби как и Жиру, свои лучшие игры проводит выходя на замену. Стабильности не хватает.
Может к 30 годам и найдёт её где-нибудь..)))
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Норм же вроде играет
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