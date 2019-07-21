"Юнайтед" договаривается о покупке Николя Пепе

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах с "Лиллем" о приобретении вингера Николя Пепе.

Блестяще отыграв минувший сезон, Пепе стал лакомой целью для больших клубов Европы, включая "Арсенал", "Эвертон", "Ливерпуль", а также представителей Ла Лиги и Серии А.



Как утверждает The Times, "Ливерпуль" пока лишь установил контакт с представителями игрока сборной Кот-д'Ивуара, тогда как "Юнайтед" избрал другой путь и уже вовсю общается с "Лиллем".



По информации издания, "красные дьяволы" собираются приобрести 24-летнего Пепе на деньги с продажи Ромелу Лукаку в "Интер", хотя компромисс по бельгийскому нападающему пока не достигнут.



Николя, забивший 22 гола в минувшем сезоне, оценивается "Лиллем" более чем в 70 миллионов фунтов, однако в "Юнайтед" уверены, что смогут сбить цену — ранее французский клуб дал понять, что нуждается в продаже Пепе для инвестиций в состав.



Сообщается, что на приобретении Пепе настаивает лично главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, который видит левоногого ивуарийца отличным дополнением для правого края атаки своей команды.