"Юнайтед" договаривается о покупке Николя Пепе

Николя Пепе "Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах с "Лиллем" о приобретении вингера Николя Пепе.

Блестяще отыграв минувший сезон, Пепе стал лакомой целью для больших клубов Европы, включая "Арсенал", "Эвертон", "Ливерпуль", а также представителей Ла Лиги и Серии А.

Как утверждает The Times, "Ливерпуль" пока лишь установил контакт с представителями игрока сборной Кот-д'Ивуара, тогда как "Юнайтед" избрал другой путь и уже вовсю общается с "Лиллем".

По информации издания, "красные дьяволы" собираются приобрести 24-летнего Пепе на деньги с продажи Ромелу Лукаку в "Интер", хотя компромисс по бельгийскому нападающему пока не достигнут.

Николя, забивший 22 гола в минувшем сезоне, оценивается "Лиллем" более чем в 70 миллионов фунтов, однако в "Юнайтед" уверены, что смогут сбить цену — ранее французский клуб дал понять, что нуждается в продаже Пепе для инвестиций в состав.

Сообщается, что на приобретении Пепе настаивает лично главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, который видит левоногого ивуарийца отличным дополнением для правого края атаки своей команды.


Метки Лилль, Манчестер Юнайтед, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 21.07.2019 11:11 # selfish
    Неплохой краек и забивной
    Давно таких игроков не было в АПЛ

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  2. rj1992 21.07.2019 11:07 # rj1992
    Вот это отличная новость. За него можно и Лукаку слить

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  3. chr1s8rown 21.07.2019 11:06 # chr1s8rown
    Саломон калу младший какойто

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