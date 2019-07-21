Канте возвращается домой с рецидивом травмы колена

Нголо Канте Полузащитник Нголо Канте прервал предсезонное турне "Челси" по Японии и теперь возвращается в Лондон с повторной травмой колена.

На протяжении этой недели Канте занимался с "синими", и главный тренер Фрэнк Лэмпард надеялся задействовать Нголо в товарищеском матче против "Барселоны" в ближайший вторник.

Однако в воскресенье 28-летний француз внезапно пропустил тренировку "Челси". Как гласит официальное заявление клуба, у Канте случился рецидив предыдущей травмы.

Напомним, что впервые у Нголо возникли проблемы с коленом незадолго до финала Лиги Европы в конце мая. Канте почти не тренировался перед выездом в Баку, но против "Арсенала" сыграл все 90 минут.

Насколько серьезно новое повреждение, пока не сообщается. Ясно лишь то, что Канте недолго будет в Кобхэме один — "Челси" прилетает домой после матча с "Барселоной".


Метки Канте, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 10:00

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  1. rj1992 21.07.2019 11:05 # rj1992
    Здоровья углю. Не так все плохо, у Челси есть жоржиньо. Челси клуб с яйцами когда все плохо они справляются на ура с этим

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  2. iskander8sg 21.07.2019 10:46 # iskander8sg
    Дела пенсов все лучше и лучше.
    Сезон модно не начинать, отдайте все кубки им.

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  3. brown-ale 21.07.2019 10:22 # brown-ale
    Походу Жоржиньо останется в опорке.

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  4. chebrec 21.07.2019 10:19 # chebrec
    Дайте же ему отдохнуть

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  5. farot 21.07.2019 10:09 # farot
    ебаный Дешам. Желтозубый пидараз

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  6. electric 21.07.2019 10:03 # electric
    Вы чуете этот запах?

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  7. alexomck 21.07.2019 10:03 # alexomck
    колени - понты канеш, не повезло пасану. хотя он сдал сильно, Челси погоды не сыграет.

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