Канте возвращается домой с рецидивом травмы колена

Полузащитник Нголо Канте прервал предсезонное турне "Челси" по Японии и теперь возвращается в Лондон с повторной травмой колена.

На протяжении этой недели Канте занимался с "синими", и главный тренер Фрэнк Лэмпард надеялся задействовать Нголо в товарищеском матче против "Барселоны" в ближайший вторник.



Однако в воскресенье 28-летний француз внезапно пропустил тренировку "Челси". Как гласит официальное заявление клуба, у Канте случился рецидив предыдущей травмы.



Напомним, что впервые у Нголо возникли проблемы с коленом незадолго до финала Лиги Европы в конце мая. Канте почти не тренировался перед выездом в Баку, но против "Арсенала" сыграл все 90 минут.



Насколько серьезно новое повреждение, пока не сообщается. Ясно лишь то, что Канте недолго будет в Кобхэме один — "Челси" прилетает домой после матча с "Барселоной".