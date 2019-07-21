Канте возвращается домой с рецидивом травмы колена
Полузащитник Нголо Канте прервал предсезонное турне "Челси" по Японии и теперь возвращается в Лондон с повторной травмой колена.
На протяжении этой недели Канте занимался с "синими", и главный тренер Фрэнк Лэмпард надеялся задействовать Нголо в товарищеском матче против "Барселоны" в ближайший вторник.
Однако в воскресенье 28-летний француз внезапно пропустил тренировку "Челси". Как гласит официальное заявление клуба, у Канте случился рецидив предыдущей травмы.
Напомним, что впервые у Нголо возникли проблемы с коленом незадолго до финала Лиги Европы в конце мая. Канте почти не тренировался перед выездом в Баку, но против "Арсенала" сыграл все 90 минут.
Насколько серьезно новое повреждение, пока не сообщается. Ясно лишь то, что Канте недолго будет в Кобхэме один — "Челси" прилетает домой после матча с "Барселоной".
21.07.2019 10:00
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Здоровья углю. Не так все плохо, у Челси есть жоржиньо. Челси клуб с яйцами когда все плохо они справляются на ура с этим
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Дела пенсов все лучше и лучше.
Сезон модно не начинать, отдайте все кубки им.
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Походу Жоржиньо останется в опорке.
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Дайте же ему отдохнуть
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ебаный Дешам. Желтозубый пидараз
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Вы чуете этот запах?
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колени - понты канеш, не повезло пасану. хотя он сдал сильно, Челси погоды не сыграет.
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