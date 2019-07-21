Ван Дейк: "Настало время для защитника выиграть "Золотой мяч"

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что настало время для защитника выиграть "Золотой мяч".

В прошлом сезоне "красные" набрали рекордные для себя 97 очков в Премьер-Лиге и выиграли Лигу Чемпионов, и вклад в это Ван Дейка огромен — надежные тылы были залогом успеха команды Юргена Клоппа.



В данный момент именно 28-летний голландец считается фаворитом на главную индивидуальную награду в футболе, и Виргил чувствует, что игрокам атакующего плана пора подвинуться.



"Для меня честь, если люди говорят такое обо мне, но что я могу поделать? Я ни на что не могу повлиять. Люди, которые влияют на это, сами решат, кому отдать награду".



"Я не могу отрицать, что провел весьма хороший сезон в прошлом году, поэтому я лишь могу сосредоточиться на новом сезоне, а также на том, чтобы набрать форму и избегать травм. Надеюсь, этот сезон я проведу еще лучше".



"Я могу понять, почему обычно такого рода награды достаются нападающим или 10-м номерам — их игра выглядит привлекательнее. Но, возможно, настало время изменить это", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".