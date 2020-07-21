Фабрегас: "Азар создан для "Реала"

Сеск Фабрегас и Эден Азар Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что его бывший партнер по "Челси" Эден Азар создан для выступлений за "Реал".

В прошлом месяце, напомним, "Челси" отпустил Азара в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов, исполнив давнюю мечту Эдена.

Фабрегасу довелось выступать бок о бок с Азаром на протяжении пяти лет, поэтому Сеск полон уверенности, что звезда сборной Бельгии будет блистать на "Сантьяго Бернабеу".

"Азар — невероятный игрок, который делает разницу. Он тот игрок, который создан, чтобы играть за "Реал", потому что ему нужно много свободного пространства для рывков, ему нужно получать мяч и мчаться с ним вперед. Ему нравится кружить по полю — ты не можешь сказать ему "оставайся здесь".

"В "Барселоне", например, игра более позиционная, и каждый должен занимать свое место, чтобы передавать мяч".

"Эдену же нравится двигаться с мячом и иметь свободу действий. "Реалу" он сможет дать гораздо больше, чем смог бы "Барселоне", — сообщил Фабрегас AS.


Метки Азар, Монако, Реал, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 435

Поиск: