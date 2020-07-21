Фабрегас: "Азар создан для "Реала"
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что его бывший партнер по "Челси" Эден Азар создан для выступлений за "Реал".
В прошлом месяце, напомним, "Челси" отпустил Азара в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов, исполнив давнюю мечту Эдена.
Фабрегасу довелось выступать бок о бок с Азаром на протяжении пяти лет, поэтому Сеск полон уверенности, что звезда сборной Бельгии будет блистать на "Сантьяго Бернабеу".
"Азар — невероятный игрок, который делает разницу. Он тот игрок, который создан, чтобы играть за "Реал", потому что ему нужно много свободного пространства для рывков, ему нужно получать мяч и мчаться с ним вперед. Ему нравится кружить по полю — ты не можешь сказать ему "оставайся здесь".
"В "Барселоне", например, игра более позиционная, и каждый должен занимать свое место, чтобы передавать мяч".
"Эдену же нравится двигаться с мячом и иметь свободу действий. "Реалу" он сможет дать гораздо больше, чем смог бы "Барселоне", — сообщил Фабрегас AS.
21.07.2019 08:00
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