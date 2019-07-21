Рубен Невеш пригрозил командам топ-6
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш заявил, что его команда полна решимости навязать борьбу командам топ-6 Премьер-Лиги в новом сезоне.
В своем дебютном сезоне после выхода в Премьер-Лигу "волки" показали себя грозой больших команд, отобрав очки у всех представителей топ-6, за исключением "Ливерпуля".
При этом "Вулверхэмптон" был недостаточно стабилен в матчах с середняками и аутсайдерами, финишировав на седьмой позиции. В новой кампании Хименес готов замахнуться на большее.
"Когда я и Жоау (Моутиньо) пришли сюда, нас постоянно спрашивали, почему. Нашей целью было помочь клубу выйти в Премьер-Лигу — думаю, теперь очевидно, что мы приняли правильное решение".
"Я горжусь, что помог "Вулверхэмптону" творить историю. Мы провели замечательный сезон в Чемпионшипе — лиге, где конкуренция одна из самых высоких в мире. А затем мы финишировали седьмыми в Премьер-Лиге".
"Теперь мы хотим продолжать совершенствоваться и развить свой успех".
"Перед переходом сюда мне показали проект, и я увидел, что клуб по-настоящему амбициозен, чтобы сражаться за самые высокие цели. Это было самое важное, что я хотел услышать. Я хотел увидеть, что они хотят того же, чего и я. Так что это было легкое решение, потому что я хотел развиваться как игрок".
"Думаю, мы определенно способы сделать следующий шаг и выиграть трофей. Это будет непросто, но если мы будем настраиваться на победу в каждом матче, то почему нет?"
"Я в восторге от того, что мы вышли в Лигу Европы, потому что это свидетельство нашей упорной работы в последние два года".
"Думаю, это прекрасное достижение для клуба — но теперь мы хотим забраться еще выше", — цитирует Невеша Daily Mirror.
21.07.2019 07:00
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Последние комментарии:
По традиции даже в десятку не попадут
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Что это?
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При этом "Вулверхэмптон" был недостаточно стабилен в матчах с середняками и аутсайдерами, финишировав на седьмой позиции. В новой кампании Хименес готов замахнуться на большее.
Так Хименес или Невеш?)
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Кто это?
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Ага все уже боятся
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