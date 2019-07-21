Лукас Моура: "Это новая эра для "Тоттенхэма"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура считает, что его команда вступает в новую эру — эру трофеев.

Как известно, последним трофеем "шпор" так и остается Кубок Лиги, завоеванный еще в 2008 году. Однако повод для оптимизма у финалиста последнего розыгрыша Лиги Чемпионов все же есть.



За пять сезонов при Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" поучаствовал в пяти полуфиналах, а также стал регулярно попадать в топ-4 Премьер-Лиги. Моура чувствует, что теперь его команда готова сделать следующий шаг.



"Я думаю, это новая эра для нас. Мы стали увереннее в себе. Думаю, мы теперь на другом уровне — после финала Лиги Чемпионов и с новым стадионом".



"Думаю, теперь люди верят в нас больше, и наступает время подтвердить это. Подтвердить, что мы являемся большой командой, большим клубом и обладаем отличным составом".



"Наступает время мечтать о трофеях. Теперь трофеи — наша цель. Мы постараемся изо всех сил ради этого", — цитирует Моуру Sky Sports.