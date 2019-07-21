"Юнайтед" согласовал новый контракт с Де Хеа стоимостью 117 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" согласился потратить 117 миллионов фунтов, чтобы сохранить голкипера Давида Де Хеа на следующие шесть лет.

Напомним, "красные дьяволы" ведут переговоры со своим первым номером о новом контракте уже более года. На протяжении этого времени пресса сообщала, что Де Хеа недоволен предлагаемыми ему финансовыми условиями и сомневается насчет спортивных амбиций клуба.



Де Хеа так и не удалось привлечь интерес "Реала", куда он едва не перешел несколько лет назад, зато, как утверждает Manchester Evening News, ранее этим летом Давиду поступило предложение из ПСЖ.



Однако после долгих размышлений 28-летний испанец решил связать свое будущее с "Юнайтед". Теперь Де Деа должен заключить новую сделку по возвращении из азиатского турне.



Зарплата Давида по новому контракту составит 375 тыс. фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым голкипером мира. Повышение оклада помогло "Юнайтед" сохранить Де Хеа, однако издание подчеркивает, что в первую очередь голкипер ориентировался на футбольную сторону.



Де Хеа благодарен Оле Гуннару Сульшеру и клубу за поддержку в концовке минувшего сезона — то был провальный для Давида период, однако главный тренер "дьяволов" всячески защищал подопечного и отказывался усадить в запас.



Поскольку будущее Де Хеа теперь определенно, "Юнайтед" может спокойно отпустить Дина Хендерсона в аренду в "Шеффилд Юнайтед". Дублером же Давида в новом сезоне останется Серхио Ромеро.