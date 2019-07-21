Зидан считает, что Азар достиг своего потолка в "Челси"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что плеймейкер Эден Азар достиг своего потолка в "Челси" и должен был уйти на повышение, чтобы развиваться дальше.
Ранее этим летом "синие" продали Азара в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов. Лондонский клуб был вынужден так поступить, несмотря на трансферный запрет, потому что у Эдена оставался один год по контракту.
Азар был лучшим игроком "Челси" последних сезонов, однако Зидан считает, что 28-летний бельгиец нуждался в более серьезном вызове.
"Он определяющий игрок. Он забивает голы и делает разницу. Он демонстрирует это на протяжении своей карьеры, и теперь он у нас. Мы будем использовать его качества".
"Я очень им доволен. Эден нуждался в таком клубе, как "Реал", чтобы прибавить. У этого клуба есть нечто особенное, и все мы знаем об этом".
"Когда я пришел в "Реал", мне было 29, и я все еще на многое был способен. Я провел здесь пять лет как игрок и прибавил во многих аспектах. Ситуация Эдена такая же".
"Мы знаем, игроком какого рода он является, а также знаем то, что он может многое нам дать", — цитирует Зидана Daily Mail.
21.07.2019 00:05
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