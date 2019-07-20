Сульшер сравнил Гринвуда с Гиггзом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил юного нападающего Мейсона Гринвуда с легендой клуба Райаном Гиггзом.
Сульшер уже хвалил Гринвуда ранее на текущей неделе после гола Мейсона против "Лидса". Оле Гуннар заявил, что не боится начать новый сезон с 17-летним англичанином на острие.
В субботу Гринвуд вновь заставил говорить о себе, обеспечив "красным дьяволам" минимальную победу над "Интером". По словам Сульшера, Мейсон сделал достаточно, чтобы остаться в первой команде и не уходить в аренду.
"У меня никогда не было мыслей отправить Мейсона в аренду. Он тот, кого мы должны оставить у себя и кого мы должны наигрывать, когда для этого есть хорошая возможность. В данный момент он неудержим".
"Он слегка напоминает мне историю Гиггзи. Ты просто не можешь отправить его в аренду. На мой взгляд, он готов выступать за эту команду".
"Ему только 17, и он учится каждый день, тренируется с этими парнями. Он с нами только несколько последних месяцев, но теперь он чувствует себя увереннее и статнее".
"Как я уже говорил прежде, тебе сложно не пускать игроков на поле, когда они играют таким образом. Однако нельзя потерять почву под ногами, ведь парню только 17, и у него будут взлеты и падения. Но пока он наслаждается своей игрой", — цитирует Сульшера The Telegraph.
20.07.2019 23:00
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Последние комментарии:
17 а уже топарь
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В плане таланта > тРешфорда. Крутым игроком будет.
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посмотрим есть ли у него брат
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Посмотрим что за игрок из него получится
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