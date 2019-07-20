Конте не готов признать поражение в борьбе за Лукаку

Наставник "Интера" Антонио Конте заявил, что не готов признать поражение в борьбе за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Ранее в субботу стало известно, что "Юнайтед" отклонил новое предложение "Интера" по Лукаку в размере 54 миллионов фунтов, оценив свою звезду в 80 млн.



После минимального поражения от "красных дьяволов" в товарищеском матче в Сингапуре Конте коснулся этой темы, намекнув, что попытается уговорить свой клуб увеличить сумму.



"Думаю, я ответил вчера насчет Лукаку. Думаю, неправильно разговаривать об игроке, который в данный момент является игроком "Юнайтед". Думаю, по этой причине мы должны быть очень уважительны к их клубу, к самому игроку, а также к моим игрокам".



"Как я уже сказал вчера, мне нравится Лукаку как игрок. Мне он нравится, потому что я рассматриваю его как игрока, который может усилить нашу команду. С одной стороны есть моя надежда, моя воля его заполучить. С другой стороны я должен поговорить с клубом и посмотреть, что мы можем сделать", — цитирует Конте The Guardian.