"Ньюкасл" может вернуть Энди Кэрролла

Энди Кэрролл Новоиспеченный рулевой "Ньюкасла" Стив Брюс задумывается о возвращении в клуб нападающего Энди Кэрролла.

Напомним, Кэрролл находится без клуба с конца прошлого сезона, когда "Вест Хэм" решил не продлевать с ним контракт, устав от бесконечных проблем Энди со здоровьем.

Ранее в июле стало известно, что 30-летний англичанин снова посещает тренировочную базу "молотобойцев". Однако это стало лишь жестом доброй воли клуба к своему бывшему игроку, который набирает форму после очередной травмы.

"Вест Хэм" не планирует предлагать Кэрроллу новый контракт, зато, утверждает The Sun, это может сделать "Ньюкасл", который этим летом лишился сразу трех нападающих в лице Айозе Переса, Саломона Рондона и Хоселу.

В Кэрролле Брюса привлекает не только статус свободного агента, но и тот факт, что Энди является воспитанником "сорок". Дебютировав за родной клуб в 2006, в январе 2011 таранный нападающий был продан в "Ливерпуль" за 35 миллионов фунтов.


Метки Вест Хэм, видео, Кэрролл, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2019 21:00

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  1. andrew10 20.07.2019 22:08 # andrew10
    Изысканное стекло английского футбола

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  2. blackdreamer 20.07.2019 21:09 # blackdreamer
    помню этого биста в лфк
    были времена топарей

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