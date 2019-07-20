Сульшер: "У Туанзебе большое будущее в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что собирается сохранить защитника Акселя Туанзебе в первой команде на предстоящий сезон.

В минувшем сезоне, выступая на правах аренды, 21-летний Туанзебе помог "Астон Вилле" пробиться в Премьер-Лигу. Бирмингемский клуб был бы рад вернуть Акселя, но на "Олд Траффорд" решили иначе.



Ранее в июле заключив новый контракт с молодым англичанином, теперь Сульшер пытается интегрировать Туанзебе в свою команду.



"У него есть будущее в "Манчестер Юнайтед". Сегодня (против "Интера") была хорошая проверка для него. Мы знаем, что он способен играть на этом уровне — именно поэтому он не участвовал в матче против "Лидса". Сегодня он показал, что очень способен играть на этом уровне. У Акселя большое будущее в этом клубе", — цитирует Сульшера Daily Mirror.