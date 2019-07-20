Гвардиола: "С Де Брюйне мы будем еще сильнее"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение полузащитником Кевином Де Брюйне, который снова в строю после проваленного сезона.

Прошлый сезон оказался почти полностью потерян для Де Брюйне из-за целого ряда травм — Кевин отметился лишь 11 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Однако этим летом 28-летний бельгиец хорошо отдохнул и привел себя в порядок. После убедительных 45 минут в исполнении Де Брюйне против "Вулверхэмптона" в товарищеском матче, Гвардиола похвалил своего подопечного.



"Он был неподражаем. К сожалению, в прошлом сезоне нам очень его не хватало. Мы были невероятно хороши без него, но с ним мы еще сильнее".



"Перед прошлым сезоном у него почти не было каникул, поэтому сейчас он отдохнул подольше и вернулся в том же состоянии, как два сезона назад. Надеюсь, он сможет сохранить свой уровень".



"У него невероятно позитивный настрой, а его мастерство говорит само за себя. Он невероятно отыграл первый тайм и был по-настоящему хорош".



"Этот парень любит играть в футбол. Он настоящий боец. Нам лишь нужно сохранять спокойствие и постараться избегать травм. Сегодня нам это удалось".



"Нам нужно оставаться спокойными, особенно после всех его травм в прошлом сезоне. Нужно двигаться поступательно. Он никогда не терял уверенность в себе, даже в прошлом сезоне, но для твоей физической формы важно избегать травм".



"Сейчас это самое важное для него, потому что в остальном мы знаем его мастерство — особенно когда он позитивно настроен. Он невероятный игрок, мне даже не нужно об этом говорить", — цитирует Гвардиолу Goal.