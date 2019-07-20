Пулишич: "Я не замена для Азара"

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич заявил, что не нужно воспринимать его игроком, который заменит ушедшего в "Реал" Эдена Азара.

Напомним, "синие" согласовали приобретение Пулишича за 57.6 миллионов фунтов у дортмундской "Боруссии" еще в январе, однако остаток сезона Кристиан провел в Германии.



Сейчас Пулишич уже присоединился к своей новой команде и вовсю готовится к сезону 2019/20. 20-летний американец прибыл в "Челси" спустя несколько недель после отъезда Азара в "Реал" стоимостью 130 млн. фунтов.



Несмотря на уход Азара и схожесть их позиций, Пулишич против того, чтобы его воспринимали как замену Эдену. Кристиан хочет быть собой.



"Я здесь не для того, чтобы меня сравнивали с кем-либо. Конечно, Эден выступал удивительным образом, и он добивался успеха с этим клубом, как было видно по прошлому сезону и всему его времени здесь. Он был невероятным игроком".



"Но я пришел сюда как самостоятельный игрок, я хочу проявить себя и стараться изо всех сил на благо команды".



"Прямо сейчас я делаю все возможное, чтобы помогать команде. Я только начинаю здесь, мне важно произвести хорошее впечатление на тренировках и заслужить уважение каждого. Затем я хочу как можно лучше проявить себя на поле", — сообщил Пулишич Sky Sports.