Сарри: "Мне очень нравится Погба"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что ему очень нравится Поль Погба, но он не знает, попытается из его клуб купить полузащитника "Манчестер Юнайтед".

Вот уже несколько недель кряду пресса без устали спекулирует насчет будущего Погба, отправляя чемпиона Мира в составе сборной Франции то в "Реал", то в "Ювентус".



По слухам, только предложение в 150 миллионов фунтов заставит "красных дьяволов" задуматься о расставании с Полем, вокруг которого главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер собирался строить свою команду.



Комментируя интерес своего клуба к 26-летнему полузащитнику перед товарищеским матчем с "Тоттенхэмом" в Синагапуре, Сарри подтвердил, что хотел бы заполучить Погба, однако Маурицио, как и во времена работы с "Челси", совершенно не осведомлен о трансферной активности своего клуба.



"Мне он очень нравится, но он игрок "Манчестер Юнайтед". Я не технический директор, поэтому я не знаю ситуацию", — цитирует Сарри Daily Mai.