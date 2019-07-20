"Тоттенхэм" не будет принуждать Роуза к уходу из клуба

"Тоттенхэм" не будет принуждать защитника Данни Роуза во что бы то ни стало уйти из клуба этим летом.

На текущей неделе "шпоры" улетели в предсезонное турне по Азии, оставив Роуза дома, чтобы Данни мог изучить варианты с другими клубами.



Гранды Премьер-Лиги не спешат с предложениями насчет 29-летнего игрока сборной Англии, который доступен за 20 миллионов фунтов, и в данный момент вероятнее всего, что Роуз продолжит карьеру за рубежом.



Среди зарубежных клубов, проявляющих интерес к Данни, значатся ПСЖ и "Ювентус". Как сообщает The Telegraph, сам защитник открыт к идее попробовать себя в одном из больших европейских клубов.



Вместе с тем на карьере Роуза в "Тоттенхэме" рано ставить крест. "Шпоры" не будут принуждать Данни к уходу из клуба, угрожая оставить без игровой практики — англичанин сам волен решить свое будущее.



The Telegraph напоминает, что "Тоттенхэм" уже подготовился к уходу Роуза, продлив контракт с Беном Дэвисом. "Шпоры" будут открыты к предложениям насчет Данни и после 8 августа, но если защитник покинет Северный Лондон раньше трансферного дедлайна в Премьер-Лиге, то финалист прошлого сезона Премьер-Лиги может успеть купить Райана Сессеньона из "Фулхэма".