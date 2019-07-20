Сульшер не верит, что "Сити" и "Ливерпуль" снова будут доминировать в Премьер-Лиге

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что в новом сезоне не только "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" будут претендовать на победу в Премьер-Лиге.

В минувшем сезоне "Сити" и "Ливерпуль" доминировали над всеми остальными командами в Премьер-Лиге, финишировав с одним очком разницы между собой и с почти тремя десятками очков преимущества над другими представителями топ-6.



Сульшер не верит, что подобный сценарий может повториться, и ожидает более упорной борьбы за чемпионство, тоже надеясь принять в ней участие.



"Премьер-Лига — лига, где конкуренция очень высока. Две этих команды исключительным образом выступили в прошлом сезоне, набрав 97 и 98 очков. Я не думаю, что это повторится. Думаю, мы увидим более упорную гонку".



"Есть шесть команд, которые претендуют на места в зоне Лиги Чемпионов, и едва одна-две команды ниже, которые бы тоже хотели поучаствовать в этой борьбе".



"Что касается нас, то мы должны стать лучше, должны прибавить и убедиться, что сосредоточены только на "Манчестер Юнайтед". Уверен, мы будем ближе к вершине", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.