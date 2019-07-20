"Юнайтед" отказался продать Лукаку в "Интер" за 54 млн. фунтов

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" ответил отказом на предложение "Интера" о покупке нападающего Ромелу Лукаку стоимость 60 миллионов евро (54 млн. фунтов).

Когда "красные дьяволы" сами покупали Лукаку у "Эвертона" два года назад, то заплатили 75 млн. фунтов, а впоследствии — еще около 5 млн. в виде бонусов. Именно эти деньги "Юнайтед" сейчас и хочет вернуть.

Как видно, предложение "Интера" сильно не дотягивает до ожиданий "Юнайтед", а потому закономерно было отклонено. Примечательно, что это случилось за считанные часы до товарищеского матча двух команд в Сингапуре.

По информации BBC, 26-летний бельгиец остается целью номер один для главного тренера "Интера" Антонио Конте, который лишь накануне публично подтвердил свой интерес к Лукаку.

Сам Ромелу тоже хочет поработать с Конте и больше не чувствует себя важной фигурой в "Юнайтед", однако все упирается в финансы — "дьяволы" могут комфортно позволить себе сохранить Лукаку, если "Интер" не увеличит сумму.

BBC добавляет, что судьба Лукаку теперь во многом зависит от Мауро Икарди, а вернее от того, удастся ли "Интеру" найти покупателя на аргентинского нападающего.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2019 14:00

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  1. narcot 20.07.2019 14:37 # narcot
    Спасибо, братишки, за советы. Я забил хер. Но всё же мне с этой дамой нужно пересекаться, чтоб отметить отпуск

    А ща помойка Интеру устроит е6ал очку

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  2. billy-bones 20.07.2019 14:23 # billy-bones
    Где можно посмотреть матч ЛФК с КП? Торренты долго качают, я уже второй день с 10 кб/с завис

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  3. gin 20.07.2019 14:21 # gin
    Ситуация, когда одни пытаются купить за 54 млн, а другие продать за 80 млн бревно стоимостью 25 млн.

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  4. dnb 20.07.2019 14:07 # dnb
    они 30 летнего хорвата, которого во всем мире любит только Моуриньо, отказывались за все суммы продавать, которые предлагали, вот жрите теперь

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  5. rj1992 20.07.2019 14:07 # rj1992
    Все верно, это не деньги за такого игрока. Помню за перишича разбежка в 5 кк для интерв имела значение и они нам его не продали. Тут 25кк разница, пусть целуют Ванду в одно место

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  6. electric 20.07.2019 14:03 # electric
    Дол бо е бы
    Эхехехехе

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