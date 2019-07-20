"Юнайтед" отказался продать Лукаку в "Интер" за 54 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" ответил отказом на предложение "Интера" о покупке нападающего Ромелу Лукаку стоимость 60 миллионов евро (54 млн. фунтов).

Когда "красные дьяволы" сами покупали Лукаку у "Эвертона" два года назад, то заплатили 75 млн. фунтов, а впоследствии — еще около 5 млн. в виде бонусов. Именно эти деньги "Юнайтед" сейчас и хочет вернуть.



Как видно, предложение "Интера" сильно не дотягивает до ожиданий "Юнайтед", а потому закономерно было отклонено. Примечательно, что это случилось за считанные часы до товарищеского матча двух команд в Сингапуре.



По информации BBC, 26-летний бельгиец остается целью номер один для главного тренера "Интера" Антонио Конте, который лишь накануне публично подтвердил свой интерес к Лукаку.



Сам Ромелу тоже хочет поработать с Конте и больше не чувствует себя важной фигурой в "Юнайтед", однако все упирается в финансы — "дьяволы" могут комфортно позволить себе сохранить Лукаку, если "Интер" не увеличит сумму.



BBC добавляет, что судьба Лукаку теперь во многом зависит от Мауро Икарди, а вернее от того, удастся ли "Интеру" найти покупателя на аргентинского нападающего.