"Юнайтед" отказался продать Лукаку в "Интер" за 54 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" ответил отказом на предложение "Интера" о покупке нападающего Ромелу Лукаку стоимость 60 миллионов евро (54 млн. фунтов).
Когда "красные дьяволы" сами покупали Лукаку у "Эвертона" два года назад, то заплатили 75 млн. фунтов, а впоследствии — еще около 5 млн. в виде бонусов. Именно эти деньги "Юнайтед" сейчас и хочет вернуть.
Как видно, предложение "Интера" сильно не дотягивает до ожиданий "Юнайтед", а потому закономерно было отклонено. Примечательно, что это случилось за считанные часы до товарищеского матча двух команд в Сингапуре.
По информации BBC, 26-летний бельгиец остается целью номер один для главного тренера "Интера" Антонио Конте, который лишь накануне публично подтвердил свой интерес к Лукаку.
Сам Ромелу тоже хочет поработать с Конте и больше не чувствует себя важной фигурой в "Юнайтед", однако все упирается в финансы — "дьяволы" могут комфортно позволить себе сохранить Лукаку, если "Интер" не увеличит сумму.
BBC добавляет, что судьба Лукаку теперь во многом зависит от Мауро Икарди, а вернее от того, удастся ли "Интеру" найти покупателя на аргентинского нападающего.
20.07.2019 14:00
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Спасибо, братишки, за советы. Я забил хер. Но всё же мне с этой дамой нужно пересекаться, чтоб отметить отпуск
А ща помойка Интеру устроит е6ал очку
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Где можно посмотреть матч ЛФК с КП? Торренты долго качают, я уже второй день с 10 кб/с завис
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Ситуация, когда одни пытаются купить за 54 млн, а другие продать за 80 млн бревно стоимостью 25 млн.
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они 30 летнего хорвата, которого во всем мире любит только Моуриньо, отказывались за все суммы продавать, которые предлагали, вот жрите теперь
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Все верно, это не деньги за такого игрока. Помню за перишича разбежка в 5 кк для интерв имела значение и они нам его не продали. Тут 25кк разница, пусть целуют Ванду в одно место
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Дол бо е бы
Эхехехехе
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