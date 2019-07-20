Лэмпард хочет, чтобы "Челси" был нацелен на победу в Премьер-Лиге
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы его команда видела своей целью победу в Премьер-Лиге, несмотря на значительное отставание в прошлом сезоне и несмотря на трансферный запрет.
Минувший сезон "синие" завершили на третьем месте, но в 27 очках от взявшего титул "Манчестер Сити". Тем не менее, уверен Лэмпард, это не повод отказываться от чемпионских амбиций в преддверии новой кампании. Фрэнк надеется сократить отставание от лидеров за счет упорной работы с имеющимися игроками.
"Упорная работа и абсолютная концентрация — это единственный известный мне способ сократить отставание до лидеров. Эти базовые вещи неизменны, а в условиях трансферного запрета это еще яснее для нас, потому что мы не можем приглашать игроков со стороны".
"Каждый день я читаю, что "Сити" покупает и что "Манчестер Юнайтед" собирается покупать. Эти команды ведут трансферную деятельность, чтобы стать сильнее".
"Поэтому мы должны быть реалистами, но я каждый день наблюдаю, каким мастерством мы обладаем. И это при том, что игроков вроде Рубена Лофтус-Чика, Каллума Хадсон-Одои, Виллиана, Антонио Рюдигера и Риса Джеймса с нами нет. Думаю, у нас хорошая конкуренция на позициях. Я верю в этих игроков, и у нас есть еще игроки в лице молодежи".
"Мы можем использовать это. Однако я не говорю, что буду тем, кто сделает разницу — игроки должны сделать разницу, в это их вызов. Можем ли мы выиграть лигу? Это было бы сложно, но именно такой настрой нам необходим", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
20.07.2019 13:00
Просмотров: 762
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не по шансам
ставку на лч надо делать и доходить по максимум далеко
а там как карта ляжет
(ответить)
Erkek mysyq
(ответить)
похвально
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий