Озил: "У меня хорошие отношения с Эмери"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заверил, что у него все хорошо в отношениях с главным тренером Унаи Эмери.

По ходу минувшего сезона Эмери оставлял Озила вне игры, не только когда Месут был травмирован или находился в плохой форме. Порой Унаи просто объяснял это "тактическими соображениями".



Сложилось даже впечатление, что Эмери находится не в ладах с 30-летним немцем и хочет выжить того из клуба, тем более что зарплата Озила в 350 тысяч фунтов в неделю стала тяжелым бременем для "канониров". Однако сам Месут объясняет тот период адаптацией к новому тренеру.



"Я меня было много тренеров за свою карьеру, и каждый тренер, конечно, отличается от остальных и хочет что-то другое от игрока".



"У меня было несколько травм до старта прошлого сезона, так что то было тяжелое время для меня. Однако я сыграл много матчей, особенно ближе к концу сезона".



"У нас действительно хорошие отношения с тренером, мы много разговариваем, он хочет помогать мне, а я хочу помогать команде".



"Я не могу рассказать, о чем мы с ним разговариваем. Я не могу, потому что он не захочет больше разговаривать со мной в будущем — я должен помнить об этом! Конечно, он просто хочет помочь мне. Я знаю это, потому что он очень опытен. Мы много разговариваем, и он хочет помогать мне, а я в свою очередь знаю, что могу предложить на поле".



"Я хочу помогать команде, и я думаю, этот сезон сложится хорошо для меня и для команды", — цитирует Озила Daily Mirror.