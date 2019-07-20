Погба хочет перейти в "Реал" из-за Зидана

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заинтересован в переходе только в "Реал".

На протяжении последних месяцев пресса с одинаковой интенсивностью сватает Погба в "Реал" и назад в "Ювентус". При этом Поль и его агент Мино Райола позволяют себе открыто рассуждать об уходе из "Юнайтед".



Однако L'Equipe стало известно, что для Погба существует только вариант с "Реалом". 26-летний игрок сборной Франции отчаянно жаждет поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом в Мадриде.



Погба уже отдал указание Райоле сосредоточиться на организации его трансфера в Королевский клуб. Теперь Мино должен убедить "Реал" выложить 150 миллионов фунтов — за меньшие деньги "красные дьяволы" просто не согласятся отпустить свою звезду.



И хотя Поль не скрывает своих намерений насчет ухода из "Юнайтед", он остается ключевой фигурой в планах главного о тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на предстоящий сезон. Только внушительное предложение заставит английский клуб изменить свое отношение.



Удастся ли "Реалу" предложить запрашиваемую сумму, теперь во многом зависит от того, избавится ли испанский гранд от балласта вроде Гарета Бэйла. Этим летом Зидан и так потратил более 270 млн. фунтов на новичков.