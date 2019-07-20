Клопп: "Мы даже не подумаем остановиться"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда не позволит себе успокоиться после победы в Лиге Чемпионов.

В заключительном матче минувшего сезона "красные" завоевали свой первый трофей при Клоппе, обыграв в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" со счетом 2:0.



"Ливерпуль" бурно отметил эту победу, устроив парад на открытом автобусе по улицам своего города. Однако Юрген уверяет, что "красные" только раззадорили свой аппетит.



"Никто не должен переживать насчет того, что мы можем поддаться самоуспокоенности. У нас есть так много причин, чтобы оставаться голодными. Мы пробовали так много вещей, чтобы победить, и нам, наконец, удалось это сделать".



"Лига Чемпионов — это главный кубок в футболе, за исключением Чемпионата Мира, он имеет огромную важность. Но теперь мы должны хотеть его постоянно".



"Никому не нужно переживать. Никто не насытился и не готов разъехаться по домам. Мы одержали особенную победу и пополнили свой трофейный кабинет, однако наш настрой от этого не изменится".



"Год назад, когда во время похоронной вечеринки (после поражения от "Реала" в финале Лиги Чемпионов) мы пели "мы вернем его в Ливерпуль!", я и представить себе не мог, что это на самом деле сработает. Мы сделали это. Поэтому давайте постараемся сделать это снова. Мы даже не подумаем остановиться", — цитирует Клоппа Daily Mail.