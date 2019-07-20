Луис: "Фанаты будут терпеливы к Лэмпарду только шесть месяцев"

Защитник "Челси" Давид Луис предупредил главного тренера Фрэнка Лэмпарда, что болельщики будут терпеливы к тому только первые шесть месяцев.

Как и владелец клуба Роман Абрамович, фанаты "синих" редко отличались терпеливостью к предшественникам Лэмпарда. Луис не думает, что с Фрэнком будет иначе, поэтому вторая половина предстоящего сезона обещает стать настоящим испытанием для нового наставника "Челси".



"Думаю, каждый понимает нашу ситуацию и то, что сейчас нужно быть терпеливым. Тем не менее, каждый хочет побеждать".



"Они будут терпеливы первые шесть месяцев, а последние шесть месяцев фанаты будут хотеть от нас побед. Это будет именно так, и мы должны постараться их осчастливить".



"Если ты не помышляешь о завоевании трофеев, ты не можешь выступать за "Челси". Здесь тебе нужны амбиции, хотя среди конкурентов у нас много великолепных клубов".



"Другие клубы работают со своими тренерами более трех-четырех лет, и у них удивительные составы. Поэтому мы должны показывать свою лучшую игру, когда выходим на поле", — сообщил Луис Football.London.