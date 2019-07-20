Озил надеется заткнуть своих критиков в новом сезоне

Полузащитник "Арсенала" Месут Озила надеется, что в предстоящем сезоне он предстанет перерожденным игроком и поможет своей команде сражаться за трофеи.

Минувший сезон был испорчен для Озила различными проблемами со здоровьем и плохой формой. Зарабатывающий 350 фунтов в неделю немец отметился только 24 выходами в старте в рамках Премьер-Лиги.



В это межсезонье 30-летний полузащитник решил основательно поработать над собой и уже помышляет о борьбе за трофеи с "канонирами".



"Я по-настоящему счастлив. Я в хорошей физической форме. Мы упорно работаем и, будучи игроками "Арсенала" и командой Арсенала", всегда ставим перед собой цель выигрывать трофеи. Надеюсь, в этом сезоне нам это удастся".



"Мы очень упорно тренируемся, чтобы сохранить форму на весь сезон, мы очень хорошо делаем свою работу. Мы упорно трудимся и делаем это сообща. Мы выглядим очень свежими — особенно это было заметно против "Баварии", мы заслуженно добились победы".



"Мы очень довольны своим тренировочным процессом в Лос-Анджелесе, и у нас все еще остается немного времени до старта сезона", — цитирует Озила Daily Mirror.