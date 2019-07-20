"Пэлас" предложил 8 млн. фунтов за Джеймса Маккарти

Джеймс Маккарти "Кристал Пэлас" предложил 8 миллионов фунтов за полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти.

Маккарти выступает за мерсисайдский клуб с 2013 года, однако после перелома ноги против "Вест Бромвича" в январе 2018 сыграл лишь один матч в рамках Премьер-Лиги.

Джеймс мог покинуть "Гудисон Парк" еще в январе, когда его пытался арендовать представляющий Чемпионшип "Вест Бромвич", однако тогда сделка не материализовалась.

По информации Sky Sports, теперь 28-летний игрок сборной Ирландии снова может уйти от "ирисок", но уже насовсем. С предложением насчет покупки Маккарти обратился "Пэлас".

Добавим, еще одним претендентом на Джеймса ранее назывался "Ньюкасл", который активизировался на трансферном рынке после назначения главным тренером Стива Брюса.


Метки Кристал Пэлас, Маккарти, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2019 07:00

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