"Пэлас" предложил 8 млн. фунтов за Джеймса Маккарти

"Кристал Пэлас" предложил 8 миллионов фунтов за полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти.

Маккарти выступает за мерсисайдский клуб с 2013 года, однако после перелома ноги против "Вест Бромвича" в январе 2018 сыграл лишь один матч в рамках Премьер-Лиги.



Джеймс мог покинуть "Гудисон Парк" еще в январе, когда его пытался арендовать представляющий Чемпионшип "Вест Бромвич", однако тогда сделка не материализовалась.



По информации Sky Sports, теперь 28-летний игрок сборной Ирландии снова может уйти от "ирисок", но уже насовсем. С предложением насчет покупки Маккарти обратился "Пэлас".



Добавим, еще одним претендентом на Джеймса ранее назывался "Ньюкасл", который активизировался на трансферном рынке после назначения главным тренером Стива Брюса.