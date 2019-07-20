"Пэлас" предложил 8 млн. фунтов за Джеймса Маккарти
"Кристал Пэлас" предложил 8 миллионов фунтов за полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти.
Маккарти выступает за мерсисайдский клуб с 2013 года, однако после перелома ноги против "Вест Бромвича" в январе 2018 сыграл лишь один матч в рамках Премьер-Лиги.
Джеймс мог покинуть "Гудисон Парк" еще в январе, когда его пытался арендовать представляющий Чемпионшип "Вест Бромвич", однако тогда сделка не материализовалась.
По информации Sky Sports, теперь 28-летний игрок сборной Ирландии снова может уйти от "ирисок", но уже насовсем. С предложением насчет покупки Маккарти обратился "Пэлас".
Добавим, еще одним претендентом на Джеймса ранее назывался "Ньюкасл", который активизировался на трансферном рынке после назначения главным тренером Стива Брюса.
20.07.2019 07:00
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