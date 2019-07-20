Итан Ампаду близок к переходу в "РБ Лейпциг"

Итан Ампаду Полузащитник "Челси" Итан Ампаду близок к переходу в "РБ Лейпциг" на правах аренды.

18-летний Ампаду не полетел с командой Фрэнка Лэмпарда в предсезонное турне по Японии, зато накануне Итан был замечен в Лейпциге, где, как утверждает The Guardian, он прошел медицинское обследование.

Лэмпард, пытавшийся арендовать Ампаду в "Дерби" прошлым летом, решил, что Итану будет лучше провести кампанию 2019/20 вдали от "Стэмфорд Бридж", но играть регулярно.

Несмотря на весь свой талант, валлийский юниор пока не получил шанса проявить себя в "Челси", к настоящему моменту сыграв лишь один матч в Премьер-Лиге за клуб — и еще 11 в Кубке Англии, Кубке Лиге и Лиге Европы.

Командировка Ампаду в "РБ Лейпциг" только увеличит контингент британской молодежи, которая отправляется в Бундеслигу за практикой. Здесь же пытаются проявить себя Джейдон Санчо, Рабби Матондо, Рис Нелсон и Рис Оксфорд.


Метки Ампаду, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2019 06:00

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  1. andrew10 20.07.2019 07:43 # andrew10
    Надеюсь он вернётся

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  2. mancunia-planet 20.07.2019 06:48 # mancunia-planet
    Нахера этот клоун немцам хз, если вместо половой тряпки

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