Полузащитник "Челси" Итан Ампаду близок к переходу в "РБ Лейпциг" на правах аренды.

18-летний Ампаду не полетел с командой Фрэнка Лэмпарда в предсезонное турне по Японии, зато накануне Итан был замечен в Лейпциге, где, как утверждает The Guardian, он прошел медицинское обследование.



Лэмпард, пытавшийся арендовать Ампаду в "Дерби" прошлым летом, решил, что Итану будет лучше провести кампанию 2019/20 вдали от "Стэмфорд Бридж", но играть регулярно.



Несмотря на весь свой талант, валлийский юниор пока не получил шанса проявить себя в "Челси", к настоящему моменту сыграв лишь один матч в Премьер-Лиге за клуб — и еще 11 в Кубке Англии, Кубке Лиге и Лиге Европы.



Командировка Ампаду в "РБ Лейпциг" только увеличит контингент британской молодежи, которая отправляется в Бундеслигу за практикой. Здесь же пытаются проявить себя Джейдон Санчо, Рабби Матондо, Рис Нелсон и Рис Оксфорд.