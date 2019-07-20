"Тоттенхэм" готов платить Эриксену 200 тыс. фунтов в неделю
"Тоттенхэм" возобновил попытки сохранить Кристиана Эриксена в клубе и готов увеличить зарплату датского полузащитника до 200 тысяч фунтов в неделю.
"Шпоры" пытаются склонить своего ведущего игрока к новой сделке уже несколько месяцев, но пока безуспешно. А в начале июня Эриксен внезапно заявил, что ему хочется попробовать "что-нибудь новое".
Казалось бы, Кристиан не оставляет своему клубу выбора, подталкивая к расставанию в это трансферное окно. Благо к 27-летнему полузащитнику существует интерес со стороны "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Ювентуса".
Однако Daily Mail утверждает, что "Тоттенхэм" не просто отбросил мысли о продаже ключевого игрока, а в последнее время заметно активизировал процесс переговоров с представителям Эриксена.
В данный момент Кристиан зарабатывает только 80 тысяч фунтов в неделю, что никак не соответствует его статусу ни в мировом футболе, ни даже в команде Маурисио Почеттино.
Ранее "шпоры" предлагали увеличить недельную зарплату Кристиана вдвое — до 160 тыс. фунтов в неделю. Теперь же клуб готов подвинуться еще — к отметке в 200 тыс. фунтов каждые семь дней.
При этом представители Эриксена уже сообщили "Тоттенхэму", что решение их клиента не будет основано на деньгах.
20.07.2019 05:55
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Последние комментарии:
С продлением контракта немного затянули, должны были переподписывать года два назад с повышенной зарплатой, теперь же сложная ситуация, по моему мнению Эриксен останется в этом году, даже если будет риск того, что в следующем он уйдёт бесплатно, в общем фанаты Тоттенхэма все прекрасно понимают, что следующий сезон будет мега ключевым для нас, по скольку возможно это заключительный сезон с тренером Почеттино, найти второго такого практически невозможно, Эриксен ТОП, даже если уйдёт, то всё равно все его будут уважать и любить в Тоттенхэме, он не мало сделал для команды, если останется в Тоттенхэме подписав контракт будет играть все свои лучшие годы тут до лет 32 и уйдет куда нибудь, но уже просто за деньгами, в любом случае это будет выбор Эриксена, а мы как фаны любой его выбор поддержим, Эриксен ТОП!
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Ливерпуки. Что с епалом. Катать почти основой и проебать
Ахахаха
Эхехехе
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там белоруссия ливерку выебала
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Кристиану нет смысла продлевать контракт сейчас. И дело тут действительно не в деньгах, платить 200+ ему будет любой претендующий клуб. Если он сейчас поставит подпись под контрактом Леви, то практически лишит себя возможности «попробовать что-то новое». Если для Эриксена деньги действительно не стоят во главе всего, то он может спокойно провести ещё один год в Лондоне, всё-таки Тоттенхэм - большой клуб с серьезными амбициями, финалисты Кубка Чемпионов. Парень в любом случае будет играть важнейшую роль в команде, даже с истекающим контрактом. Принять решение о своём будущем он сможет и через год, отталкиваясь от успеха шпор. А в деньгах Кристиан не потеряет, такой футболист получит огромные подъёмные свободным агентом, куда бы он не перешёл. ТХ же в данном случае становится жертвой своей бизнес модели, хотя лично мне нравится подобное ведение дел, руководство кур делает всё возможное ради развития во благо клуба.
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Продли и уйди красиво.
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Не продлевай и уходи свободным. Будет красиво
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Перерос уже давно Тоттенхем и теперь с каждым годом будет всё меньше шансов поиграть в топ клубе.
Да, и хохлы - пидарасы!
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И правильно, логично сохранить его
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Продать нельзя оставить...
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