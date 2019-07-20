"Тоттенхэм" готов платить Эриксену 200 тыс. фунтов в неделю

"Тоттенхэм" возобновил попытки сохранить Кристиана Эриксена в клубе и готов увеличить зарплату датского полузащитника до 200 тысяч фунтов в неделю.

"Шпоры" пытаются склонить своего ведущего игрока к новой сделке уже несколько месяцев, но пока безуспешно. А в начале июня Эриксен внезапно заявил, что ему хочется попробовать "что-нибудь новое".



Казалось бы, Кристиан не оставляет своему клубу выбора, подталкивая к расставанию в это трансферное окно. Благо к 27-летнему полузащитнику существует интерес со стороны "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Ювентуса".



Однако Daily Mail утверждает, что "Тоттенхэм" не просто отбросил мысли о продаже ключевого игрока, а в последнее время заметно активизировал процесс переговоров с представителям Эриксена.



В данный момент Кристиан зарабатывает только 80 тысяч фунтов в неделю, что никак не соответствует его статусу ни в мировом футболе, ни даже в команде Маурисио Почеттино.



Ранее "шпоры" предлагали увеличить недельную зарплату Кристиана вдвое — до 160 тыс. фунтов в неделю. Теперь же клуб готов подвинуться еще — к отметке в 200 тыс. фунтов каждые семь дней.



При этом представители Эриксена уже сообщили "Тоттенхэму", что решение их клиента не будет основано на деньгах.