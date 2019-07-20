"Тоттенхэм" готов платить Эриксену 200 тыс. фунтов в неделю

Кристиан Эриксен "Тоттенхэм" возобновил попытки сохранить Кристиана Эриксена в клубе и готов увеличить зарплату датского полузащитника до 200 тысяч фунтов в неделю.

"Шпоры" пытаются склонить своего ведущего игрока к новой сделке уже несколько месяцев, но пока безуспешно. А в начале июня Эриксен внезапно заявил, что ему хочется попробовать "что-нибудь новое".

Казалось бы, Кристиан не оставляет своему клубу выбора, подталкивая к расставанию в это трансферное окно. Благо к 27-летнему полузащитнику существует интерес со стороны "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Ювентуса".

Однако Daily Mail утверждает, что "Тоттенхэм" не просто отбросил мысли о продаже ключевого игрока, а в последнее время заметно активизировал процесс переговоров с представителям Эриксена.

В данный момент Кристиан зарабатывает только 80 тысяч фунтов в неделю, что никак не соответствует его статусу ни в мировом футболе, ни даже в команде Маурисио Почеттино.

Ранее "шпоры" предлагали увеличить недельную зарплату Кристиана вдвое — до 160 тыс. фунтов в неделю. Теперь же клуб готов подвинуться еще — к отметке в 200 тыс. фунтов каждые семь дней.

При этом представители Эриксена уже сообщили "Тоттенхэму", что решение их клиента не будет основано на деньгах.


Метки контракты, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2019 05:55

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  1. anabanana94 20.07.2019 08:47 # anabanana94
    С продлением контракта немного затянули, должны были переподписывать года два назад с повышенной зарплатой, теперь же сложная ситуация, по моему мнению Эриксен останется в этом году, даже если будет риск того, что в следующем он уйдёт бесплатно, в общем фанаты Тоттенхэма все прекрасно понимают, что следующий сезон будет мега ключевым для нас, по скольку возможно это заключительный сезон с тренером Почеттино, найти второго такого практически невозможно, Эриксен ТОП, даже если уйдёт, то всё равно все его будут уважать и любить в Тоттенхэме, он не мало сделал для команды, если останется в Тоттенхэме подписав контракт будет играть все свои лучшие годы тут до лет 32 и уйдет куда нибудь, но уже просто за деньгами, в любом случае это будет выбор Эриксена, а мы как фаны любой его выбор поддержим, Эриксен ТОП!

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  2. mototroller 20.07.2019 08:41 # mototroller
    Ливерпуки. Что с епалом. Катать почти основой и проебать
    Ахахаха
    Эхехехе

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  3. hammersmith 20.07.2019 08:15 # hammersmith
    там белоруссия ливерку выебала

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  4. trent 20.07.2019 08:03 # trent
    Кристиану нет смысла продлевать контракт сейчас. И дело тут действительно не в деньгах, платить 200+ ему будет любой претендующий клуб. Если он сейчас поставит подпись под контрактом Леви, то практически лишит себя возможности «попробовать что-то новое». Если для Эриксена деньги действительно не стоят во главе всего, то он может спокойно провести ещё один год в Лондоне, всё-таки Тоттенхэм - большой клуб с серьезными амбициями, финалисты Кубка Чемпионов. Парень в любом случае будет играть важнейшую роль в команде, даже с истекающим контрактом. Принять решение о своём будущем он сможет и через год, отталкиваясь от успеха шпор. А в деньгах Кристиан не потеряет, такой футболист получит огромные подъёмные свободным агентом, куда бы он не перешёл. ТХ же в данном случае становится жертвой своей бизнес модели, хотя лично мне нравится подобное ведение дел, руководство кур делает всё возможное ради развития во благо клуба.

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  5. cfc000000 20.07.2019 07:58 # cfc000000
    Продли и уйди красиво.

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  6. andrew10 20.07.2019 07:46 # andrew10
    Не продлевай и уходи свободным. Будет красиво

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  7. mata-hazard 20.07.2019 07:02 # mata-hazard
    Перерос уже давно Тоттенхем и теперь с каждым годом будет всё меньше шансов поиграть в топ клубе.
    Да, и хохлы - пидарасы!

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  8. mancunia-planet 20.07.2019 06:43 # mancunia-planet
    И правильно, логично сохранить его

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  9. liverpool1892est 20.07.2019 06:18 # liverpool1892est
    Продать нельзя оставить...

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