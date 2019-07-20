Маркос Алонсо видит свое будущее в "Челси"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо заверил, что не собирается уходить из своего клуба этим летом.

В минувшем сезоне, после возвращения "синих" к схеме с четырьмя защитниками, Алонсо не имел твердого места в стартовом составе.



На протяжении последних месяцев 28-летнего испанца связывали с возвращением на родину. Пресса сватала Алонсо в "Барселону" и "Атлетико", однако сам Маркос по-прежнему связывает свое будущее с "Челси".



"Уверен, ли я, что проведу сезон 2019/20 в "Челси"? Конечно. В прошлом году я подписал новый контракт, и я очень счастлив здесь".



"Я не знаю, обращался ли кто-нибудь насчет меня, вам нужно спросить об этом Марину (Грановскую). У меня остается еще четыре года по контракту, и я очень счастлив здесь. Последние три года были удивительными, и я хочу еще. Я хочу продолжать играть и выигрывать награды", — цитирует Алонсо Goal.